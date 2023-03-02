Решения Беглова привели к еще большей закредитованности Петербурга перед Москвой - СМИ

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о бюджетном кредите на инфраструктурные нужды. Таким образом он увеличил долг Северной столицы перед Москвой, констатируют СМИ.

Сообщается что размер инфраструктурного бюджетного кредита в период 2023-2025 годов составляет 14,5 млрд рублей в 2023 году, 6,3 млрд в 2024 году и 1,8 млрд в 2025 году. При этом в 2022 году Петербург уже получил 9,7 млрд рублей. Смольный собирался потратить в 2023 году на строительство подземки 18 млрд, но необходимая сумма по факту составляет 30 млрд рублей.

Каждый год город на Неве увеличивает долг городского бюджета перед федеральным. К этому добавляется то, что около 6 млрд налогов от «Газпрома» не получит Петербург в 2023 году, поскольку отчисления теперь пойдут в федеральный бюджет.

Ранее стало известно, что затраты на проекты в Петербурге в 2023 году превысят доходы, то есть бюджет станет дефицитным. Восстановить баланс власти смогут путем увеличения штрафов, к примеру, за нарушение ПДД или неправильную парковку, а также тарифов ЖКХ. Очередной этап повышения «коммуналки» произошел 1 декабря прошлого года.