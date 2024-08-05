Бизнес столкнулся со штрафами и доначислениями налогов

«Питерец.ру» сообщает, что представители ФАС провели проверки петербургского бизнеса, по итогам которых предприниматели получили штрафы и предписания. Речь идет о сумме в 8 млрд. руб.

По данным налогового органа, большинство доначислений касаются НДС. Это связано с работой автоматической системы контроля за возмещением НДС, которую используют в ФАС, а также схемами дробления, распространенными в малом бизнесе. Также доначисления касаются налога на прибыль.

При этом бизнес далеко не всегда соглашается с доначислениями, поэтому некоторые ситуации приходится решать в суде. Например, известно, что в первой половине 2024 года компании и предприниматели снизили размер доначислений от ФАС на 1,7 млрд. руб.