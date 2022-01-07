Что с кредитами для бизнеса?

Бизнес пережил серьезное влияние пандемии. Причем небольшие компании пострадали сильнее. Естественно, что бизнесу была оказана поддержка. Одним из таких направлений стала специальная система кредитования. Бизнесменам выдавали займы на выгодных условиях.

По данным «Питерец.ру», общая сумма таких кредитов составила 1,3 млрд руб. Помимо этого, начали работать специальные беззалоговые программы, предназначенные для начинающих предпринимателей. В эту группу попали и самозанятые граждане. Еще предпринимателям предоставлялись отсрочки по платежам.

В Северной столице кредиты без залога получили 170 компаний, работающих в сфере общепита, туризма и организации концертов. Еще 200 предпринимателей оформили залоговые займы.

Власти Петербурга уделяют серьезное внимание помощи бизнесу. Для этого принимается различные меры. Однако их эффективность не всегда оказывается на должном уровне.