ента новостей

09:30
Наведут ли порядок в петербургском Избиркоме?
08:56
Бюджет пополнился за счет налогов
08:20
Они перешли на «дистанционку»
22:38
Из-за запрета ФИФА Малком и Клаудиньо не сыграют за «Зенит» в ближайших матчах
10:30
Яйца для арабов
09:47
От техосмотра откажутся?
08:56
Уехать на маршрутке – чудо!
00:16
Смолов забил победный гол в ворота Мальты, но счёт скромный – всего лишь 2:0
14:43
Аферисты оставили без денег пенсионерку из Выборга
14:31
Мошенники оставили без денег пенсионерк из Соснового Бора
13:33
Декоративные рыбы, амфибии и земноводное улетели из Санкт-Петербурга
09:52
Симптомы коронавируса
08:38
Много ли мы платим за ЖКХ?
07:56
Лавров о формировании личности
23:31
«Адмирал» буквально утонул в игре против СКА, проиграв с разницей в 7 шайб
19:22
Любовь Казарновская и Фабио Мастранджело представят плейлист из любимой музыки Достоевского в Петербургской филармонии
15:04
Военно-историческое мероприятие «Бой Колобанова»
15:00
«Фонд Доноров» выпустил фирменный гематоген
14:08
Выставка Марата Тажибаева «Переплетение»
14:05
Выставка «Поиск. Дом»
14:02
Выставка «Невидимые линии»
13:59
Камерный оркестр «Карелия» выступит в поддержку доноров
13:53
В Ленобласти пьяная женщина порезала мужчину и молодого парня
10:14
В Петербурге мужчина поджег дверь в администрацию Московского района
10:05
В Петербурге десятилетний мальчик выпал из окна
10:02
Обманывают под видом сотрудников полиции
09:41
Просто ходи – и будет все хорошо
09:18
Кто отвечает за безопасность в школах?
23:41
Кагарлицкий забросил первую шайбу за «Ак Барс», Шипачёв снова сделал дубль
22:40
На внешнем кольце КАД между развязкой с Софийской улицей и вантовым мостом перекроют две полосы движения
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Бюджет пополнился за счет налогов

Бюджет пополнился за счет налогов

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Сколько налогов заплатили жители Петербурга?

Платить налоги – обязанность каждого гражданина. Хотя в нашей стране делают это с большой неохотой, налоговые отчисления все равно производятся. С каких-то людей эти суммы удерживают работодатели. Ну а кто-то вынужден платить сам, чтобы избежать дальнейших проблем.

«Питерец.ру» сообщает, что с января по июль 2021 года петербуржцы заплатили налогов и сборов на сумму около 1,3 трлн. руб. Данные сведения предоставили в ФНС. Из этой суммы 525,8 млрд. руб. было направлено в федеральный бюджет, 410,5 млрд. руб. – в городской.

Основная часть доходов бюджета сформирована за счет подоходного налога, который составил 46% от суммы всех поступлений. Доля налога на прибыль составила 34%, 10% приходится на специальные режимы, 8% – на имущественный налог.

Это не радуют тех, кто эти налоги платит. Однако для города и страны это оборачивается серьезным благом, ведь на деньги налогоплательщиков удается решать многие задачи и реализовывать различные проекты.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

11-09-2019, 10:06
Налоговые поступления растут
16-02-2021, 09:42
Насколько пополнилась казна?
13-11-2012, 08:48
Депутаты просят проверить правильность уплаты налогов компанией «Газпром нефть»
18-02-2017, 08:17
Налогов собрали больше
20-10-2020, 10:42
В библиотеке Маяковского пройдет День налоговой грамотности
13-01-2015, 20:22
Заплати налоги, и спи спокойно!

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
328
1-09-2021, 13:36
В Ленобласти грузовик переехал 6-летнего мальчика
0
319
1-09-2021, 13:31
В Петербурге таксист сбил школьницу
0
292
31-08-2021, 13:02
На КАД автомобиль такси сгорел после ДТП, в салоне обнаружили труп
0
252
31-08-2021, 12:47
В Ленобласти в ДТП пострадали трое детей
Наверх