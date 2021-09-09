Бюджет пополнился за счет налогов

Платить налоги – обязанность каждого гражданина. Хотя в нашей стране делают это с большой неохотой, налоговые отчисления все равно производятся. С каких-то людей эти суммы удерживают работодатели. Ну а кто-то вынужден платить сам, чтобы избежать дальнейших проблем.

«Питерец.ру» сообщает, что с января по июль 2021 года петербуржцы заплатили налогов и сборов на сумму около 1,3 трлн. руб. Данные сведения предоставили в ФНС. Из этой суммы 525,8 млрд. руб. было направлено в федеральный бюджет, 410,5 млрд. руб. – в городской.

Основная часть доходов бюджета сформирована за счет подоходного налога, который составил 46% от суммы всех поступлений. Доля налога на прибыль составила 34%, 10% приходится на специальные режимы, 8% – на имущественный налог.

Это не радуют тех, кто эти налоги платит. Однако для города и страны это оборачивается серьезным благом, ведь на деньги налогоплательщиков удается решать многие задачи и реализовывать различные проекты.