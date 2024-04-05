Прибыль завода Bosch серьезно выросла

«Питерец.ру» сообщает, что по итогам прошлого года завод компании Bosch в СПб получил хорошую прибыль. Петербургское подразделение немецкого концерна смогло заработать 6 млрд. руб.

Данные показатели примерно в 5 раза превышают выручку за 2022 год. Тогда доходность предприятия снизилась до 2,1 млрд. руб., хотя в 2021-м составляла 19,5 млрд. руб. При этом еще годом раньше завод немецкого гиганта и вовсе получил прибыль в 49,8 млрд. руб.

Такая ситуация обусловлена тем, что предприятие столкнулось со сложностями, вызванными европейскими и американскими санкциями. Это привело к нехватке комплектующих, что отразилось на объемах производства и показателях продаж.

Известно, что концерн Bosch продает свои заводы в Петербурге. Компания работала в нашей стране с 1994 года.