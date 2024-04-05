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Питерец.ру » Экономика » Прибыль завода Bosch серьезно выросла

Прибыль завода Bosch серьезно выросла

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
dp.ru
В 2023 году петербургский завод Bosch заработал 6 млрд. руб.

«Питерец.ру» сообщает, что по итогам прошлого года завод компании Bosch в СПб получил хорошую прибыль. Петербургское подразделение немецкого концерна смогло заработать 6 млрд. руб.

Данные показатели примерно в 5 раза превышают выручку за 2022 год. Тогда доходность предприятия снизилась до 2,1 млрд. руб., хотя в 2021-м составляла 19,5 млрд. руб. При этом еще годом раньше завод немецкого гиганта и вовсе получил прибыль в 49,8 млрд. руб.

Такая ситуация обусловлена тем, что предприятие столкнулось со сложностями, вызванными европейскими и американскими санкциями. Это привело к нехватке комплектующих, что отразилось на объемах производства и показателях продаж.

Известно, что концерн Bosch продает свои заводы в Петербурге. Компания работала в нашей стране с 1994 года.

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