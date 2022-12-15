Айтишники стали получать чуть больше

IT-сфера пользуется большой популярностью. Специалисты данной отрасли получают очень хорошие деньги. Однако после начала СВО многие айтишники уехали из страны, из-за чего возникла проблема с нехваткой таких работников.

Было время, когда в Петербурге на одну вакансию it-специалиста претендовал всего лишь 1 человек. Постепенно ситуация изменилась. Сейчас в данном сегменте на 1 место бывает до 5 соискателей.

Если речь идет о вакансиях, где нет особых требований, количество претендентов доходит до сотни. Что касается зарплат, то в течение года айтишники стали получать на 3% больше. Хорошо, что наблюдается хоть какой-то рост.

«Питерец.ру» отмечает, что зарплаты начинающих айтишников идут от 40 тыс. руб. Более квалифицированные сотрудники могут получать до 200 тыс. руб. и выше.