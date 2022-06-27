Айтишники возвращаются

После начала спецоперации на Украине Запад развернул активную пропаганду, чтобы молодые российские специалисты покидали нашу страну. Среди этой группы уехавших было немало it-специалистов. К такому решению ребят подталкивали иностранные блогеры.

По данным «Питерец.ру», из Северной столицы уехало около 7 тыс. айтишников. Однако через некоторое время большая часть молодых специалистов вернулась обратно. Таковых оказалось более 4 тыс. человек.

Политтехнолог Сергей Григорьев считает, что следует лучше работать с молодым поколением. Это диалог лучше налаживать через семьи. Родители должны объяснять своим детям о той западной пропаганде, которая сейчас идет через СМИ, социальные сети и интернет.