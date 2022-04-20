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Питерец.ру » Общество » Айтишники Петербурга разочарованы предложениями Смольного по развитию сферы

Айтишники Петербурга разочарованы предложениями Смольного по развитию сферы

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61
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Айтишники Санкт-Петербурга не считают существенными те «послабления», которые им предлагает Смольный

Айтишники Санкт-Петербурга не считают существенными те «послабления», которые им предлагает Смольный в качестве мер, способствующих развитию отечественной IT-отрасли. Многие опытные и востребованные специалисты не скрывают, что собираются уехать из страны, поскольку привыкли к высоким доходам и не готовы снижать уровень жизни.

Напомним, что вице-губернаторы Петербурга Алексей Корабельников и Станислав Казарин провели очередную рабочую встречу с представителями городских IT-компаний, где предполагалось выработать предложения для поддержки айтишников в новых экономических условиях. В числе озвученных предложений — подписанное губернатором Александром Бегловым распоряжение о снижении ставок по упрощенной системе налогообложения для IT-компаний до 2024 года и возможность получить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль до 1 января 2028 года для тех, кто работает в промышленности.

Старые меры разочаровали работников IT-сферы Петербурга, а новых мер в Смольном не выработали. Кроме того, власти Северной столицы открыто саботируют инициативу частных инвесторов по строительству крупных IT-компаний и кластеров. В 2021 году ООО «ТелекомСети» за свой счет разработало концепцию проекта инновационного центра в поселке Ольгино, но Смольный рассматривал заявку больше года и в итоге отказал в выделении земли под проект. Такое отношение к инвесторам говорит о том, что власти Петербурга не хотят оставлять высококлассных IT-специалистов «себе», развивая отрасль и город.

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