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Питерец.ру » Общество » В Петербурге готовят айтишников

В Петербурге готовят айтишников

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Сколько it-специалистов выпускается в Северной столице?

«Питерец.ру» сообщает, что в высшие учебные заведения Северной столицы каждый год выпускают примерно 27 тыс. it-специалистов. При этом в компаниях работает около 60 тыс. специалистов сферы информационных технологий. Эти данные озвучил вице-губернатор Корабельников.

IT-специалисты занимаются разработкой программ, ремонтом компьютерной техники, а также сотовой и проводной связью. Причем 60 тыс. человек занимаются только информационными. Но по сути, на каждом предприятии имеются айтишники. Так что реальное количество таких специалистов больше, нежели данные официальной статистики.

Напоминаем, что в Северной столице уделяется серьезное внимание it-отрасли. Компаниям, которые работают в этой сфере, оказывается поддержка. Это касается грантов, освобождения от проверок и прочих льгот. Айтишники могут рассчитывать на отсрочку от армии, а также на кредиты по низким ставкам.

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