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Питерец.ру » Общество » Они не хотят в офис

Они не хотят в офис

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Многие работники уже привыкли к «удаленке»

«Питерец.ру» сообщает, что многие сотрудники успели привыкнуть к работе на дому. Большинство из тех, кто был переведен на «удаленку», не хотят возвращаться в офис. Согласно проведенному опросу, в Петербурге таких людей оказалось 57%.

При этом лишь 2% желают вернуться к обычной офисной работе. Многие люди готовы совмещать удаленную работу с офисной – несколько дней находиться вместе с коллегами, несколько дней – дома. Таковых оказалось 41%.

Однако, вопреки имеющимся желаниям, треть россиян уже вернулись в офис с «удаленки». Некоторые работники признались, что дома им не хватало общения с коллегами. Еще важным минусом «удаленки» назвали ситуацию, когда рабочее и личное время смешивается друг с другом.

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