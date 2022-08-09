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Питерец.ру » Общество » Люди соскучились по удаленке

Люди соскучились по удаленке

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
kadrof.ru
Некоторые сотрудники желают вернуться к удаленной работе

Самоизоляция, пандемия, введение ограничений – все это вынудило многие компании и организации перейти на удаленный формат работы. Однако, помимо критики, удаленка удостоилась и положительных отзывов.

Какие-то работники даже соскучились по такому режиму. Это выяснилось благодаря данным проведенного опроса. Оказалось, что примерно 20% сотрудников готовы пойти на 5% сокращение зарплаты, чтобы освободить себя от ежедневного пребывания в офисе.

Удаленка особенно популярна среди женщин. Они считают, что небольшое сокращение зарплаты будет компенсировано снижением расходов на транспорт и питание. Другим важным плюсом становится удобство графика.

«Питерец.ру» считает, что удаленная работа подходит не всем. Однако те, кому этот формат удобен, могут трудиться с высокой эффективностью.

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