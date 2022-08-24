Эксперты о сбережениях

В чем именно лучше всего хранить деньги? Аналитики поделились мнением относительно хранения сбережений. Специалисты предложили варианты с валютой, облигациями и драгоценными металлами.

Эксперт Георгий Свирин считает, что до 80% накоплений лучше хранить в российских рублях. Вкладывать в валюту сегодня опасно – вложив в июнь, доллар, евро или фунт, можно потерять часть сбережений.

Михаил Зельцер предлагает рассмотреть вариант с облигациями. Еще можно вложить деньги в монеты из драгметаллов – золота и серебра. Федор Сидоров считает, что лучше выбрать именно монеты, поскольку драгоценные металлы обычно растут в цене.

«Питерец.ру» отмечает, что вопрос сбережений становится актуален, когда речь идет о суммах от 100 тыс. руб. Именно тогда имеет смысл думать об инвестировании.