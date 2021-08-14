Как хранить сбережения

Финансист Артем Тузов дал рекомендации относительно сбережений. По словам эксперта, нужно хранить их сразу в нескольких валютах. Вы можете выбрать вариант с рублем, евро, американским долларом и английским фунтом стерлингов.

Очень трудно предугадать, какая именно валюта подорожает, а какая подешевеет. Поэтому создайте свою валютную корзину, разбив сбережения на равные части. Это позволит вам защитить себя, если где-то произойдет обвал.

Эльвира Набиуллина советует вкладывать деньги в той валюте, в какой вы намереваетесь тратить. По ее словам, потерять средства на валютном рынке гораздо проще, чем их заработать. В качестве стратегии для сбережений Глава Банка России предлагает депозит. Это одна из лучших консервативных стратегий.

«Питерец.ру» отмечает, что главная проблема людей – не выбор стратегии для хранения сбережений. У основной массы людей нет денег, которые бы они могли откладывать. Полученные доходы едва покрывают расходы на повседневные нужды.