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Питерец.ру » Экономика » Как хранить сбережения

Как хранить сбережения

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Эксперты советуют, как лучше хранить сбережения

Финансист Артем Тузов дал рекомендации относительно сбережений. По словам эксперта, нужно хранить их сразу в нескольких валютах. Вы можете выбрать вариант с рублем, евро, американским долларом и английским фунтом стерлингов.

Очень трудно предугадать, какая именно валюта подорожает, а какая подешевеет. Поэтому создайте свою валютную корзину, разбив сбережения на равные части. Это позволит вам защитить себя, если где-то произойдет обвал.

Эльвира Набиуллина советует вкладывать деньги в той валюте, в какой вы намереваетесь тратить. По ее словам, потерять средства на валютном рынке гораздо проще, чем их заработать. В качестве стратегии для сбережений Глава Банка России предлагает депозит. Это одна из лучших консервативных стратегий.

«Питерец.ру» отмечает, что главная проблема людей – не выбор стратегии для хранения сбережений. У основной массы людей нет денег, которые бы они могли откладывать. Полученные доходы едва покрывают расходы на повседневные нужды.

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