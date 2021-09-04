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Питерец.ру » Экономика » Что будет с рублем в пандемию?

Что будет с рублем в пандемию?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Как будет вести себя российская валюта в период пандемии?

В сентябре в ряде стран может возникнуть новый локдаун, что приведет к ослаблению доллара. Данные ограничения коснутся некоторых рынков. В связи с этим финансовые эксперты дали рекомендации относительно хранения сбережений и спрогнозировали дальнейшее поведение рубля.

На протяжении нескольких недель продолжает терять позиции доллар. Эта тенденция, скорее всего, сохранится в дальнейшем. В условиях нестабильного рынка лучше всего хранить сбережения в евро, швейцарских франках или иене. Эти валюты не падают даже в период пандемии.

Для рубля есть шансы сохранить хорошую динамику. Этому способствуют высокие цены на сырье и стабилизация отношений с Западом. Ожидается, что доллар останется на уровне 72-74 рубля. При этом на курс российской валюты больше влияет геополитика и стоимость энергоресурсов. Влияние пандемии на рубль начинает сокращаться.

«Питерец.ру» отмечает, что вопрос сбережений актуален для тех, у кого они имеются. К сожалению, большинство петербуржцев не так сильно обеспокоены, в какой именно валюте хранить деньги. Когда их нет, эта проблема отпадает сама собой.

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