Что будет с рублем в пандемию?

В сентябре в ряде стран может возникнуть новый локдаун, что приведет к ослаблению доллара. Данные ограничения коснутся некоторых рынков. В связи с этим финансовые эксперты дали рекомендации относительно хранения сбережений и спрогнозировали дальнейшее поведение рубля.

На протяжении нескольких недель продолжает терять позиции доллар. Эта тенденция, скорее всего, сохранится в дальнейшем. В условиях нестабильного рынка лучше всего хранить сбережения в евро, швейцарских франках или иене. Эти валюты не падают даже в период пандемии.

Для рубля есть шансы сохранить хорошую динамику. Этому способствуют высокие цены на сырье и стабилизация отношений с Западом. Ожидается, что доллар останется на уровне 72-74 рубля. При этом на курс российской валюты больше влияет геополитика и стоимость энергоресурсов. Влияние пандемии на рубль начинает сокращаться.

«Питерец.ру» отмечает, что вопрос сбережений актуален для тех, у кого они имеются. К сожалению, большинство петербуржцев не так сильно обеспокоены, в какой именно валюте хранить деньги. Когда их нет, эта проблема отпадает сама собой.