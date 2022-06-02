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Питерец.ру » Экономика » Машины дешевеют

Машины дешевеют

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Стоимость подержанных автомобилей продолжает снижаться

«Питерец.ру» отмечает, что в нашей стране стали дешеветь подержанные машины. В апреле их цена снизилась на 16%, в мае – на 12%. В прошлом месяце такое авто в среднем продавали за 850 тыс. руб. При этом объем предложения вырос на 7%.

Наиболее популярные б/у машины подешевели в мае на 7%. Наибольшее снижение стоимости наблюдалось у моделей дорого сегмента. Например, за «Мерседесы» давали на 250 тыс. руб. меньше, чем ранее.

Такая ситуация на автомобильном рынке закономерна. Она обусловлена укреплением рубля, а также снижением после подъема цен. Поэтому здесь наметился обратный тренд. Автомобили не могут постоянно дорожать. Иначе люди перестанут их покупать. Вопрос в том, каким в дальнейшем окажется этот сценарий?

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