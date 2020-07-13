Летать стало дешевле

«Питерец.ру» сообщает, что цена на авиабилеты из Северной столицы по российскому направлению снизилась примерно на 21%. Для сравнения бралась в расчет стоимость билетов в прошлом году.

Например, тогда перелет по России и обратно обходился в среднем в 16,4 тыс. руб. В этом году люди платят за перелеты в обе стороны в районе 13 тыс. руб. Больше всего подешевели авиабилеты до Москвы. Слетать туда и обратно сейчас можно за 4200 руб. На 40% снизилась цена билетов на рейсы в Екатеринбург и Минеральные воды. Серьезно подешевели билеты в Сочи и Анапу. В данном случае цены снизились на 36% и 30%.

Ситуация со снижением стоимости авиационных билетов обусловлена пандемией коронавируса. Операторы вынуждены реагировать на происходящее, чтобы не терять пассажиров.