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Питерец.ру » Экономика » Почему дорожают автомобили?

Почему дорожают автомобили?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
lenta.ru
Дилеры объяснили причину подорожания машин

«Питерец.ру» отмечает, что на автомобильном рынке выросли цены. Так за новое легковое авто российского производства придется заплатить от 530 тыс. руб. Средняя стоимость отечественных машин составляет сейчас 780 тыс. руб. Чтобы купить иномарку, вам нужно будет заплатить гораздо дороже. Иностранные автомобили стоят от 2,2 млн. руб.

По словам специалистов, за последние полгода машины поднялись в цене на 12%. Это объясняется несколькими факторами. Главные из них – отложенный спрос и сложности с комплектующими. Наиболее остро стоит проблема с полупроводниковыми чипами.

Дилеры отмечают, что люди вынуждены ждать новые автомобили в течение 2-3 месяцев. Но задержка поставок происходит по объективным причинам. К сожалению, пока решить эти трудности не удается. Поэтому в данных условиях рост цен, скорее всего, продолжится.

Эксперты предполагают, что до конца года автомобили могут подорожать еще на 6-7%. Кстати, подержанные машины тоже расту в цене. За последние 6 месяцев они подорожали на 9%.

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