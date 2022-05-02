Они хотят снизить зарплату

Работодатели переживают сейчас непростые времена. Доходы некоторых предприятий и организаций снизились, что приводит к немалым проблемам. Эти трудности приходится решать, для чего применяются различные способы.

«Питерец.ру» сообщает, что, по данным опроса, 14% работодателей Северной столицы хотят сократить зарплату своим сотрудникам. 35% руководителей намерены оставить зарплаты без изменений. 29% работодателей планируют увеличение зарплаты. Остальные еще не определились, как будут поступать. Что касается работников, то у 8% опрошенных снизилась заплата. 76% петербуржцев никаких изменений не увидели.

Естественно, что никто не знает, как будет разворачиваться дальнейшая ситуация. Многое будет зависеть от реального состояния экономики в конкретный период. Ясно одно – через трудности проходят все.