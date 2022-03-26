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Питерец.ру » Общество » Люди хотят «белую зарплату»

Люди хотят «белую зарплату»

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
Желающих получать зарплату «в конверте» стало меньше

«Питерец.ру» сообщает, что 35% петербуржцев согласны на получение «черной зарплаты». Таковы данные опросы, который провели представители одного из аналитических сервисов.

Примечательно, что в прошлом году таких людей было 37%. Причем среди них было 47% мужчин и 27%% женщин. При этом на схему с «черной зарплатой» согласны люди, чья зарплата меньше 50 тыс. руб.

Данная тенденция показывает, что люди хотят большей защищенности. Серые схемы выплаты зарплаты не способствуют решению этой задачи. Поэтому число людей, готовых получать деньги «в конверте», постепенно сокращается.

Посмотрим, какой окажется дальнейшая динамика. Сейчас довольно сложно предсказать ситуацию на рынке труда. Никто не знает, что будет с нашей экономикой, платежеспособностью граждан, и как они будут на это реагировать.

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