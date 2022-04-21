Как поступают с неэффективными сотрудниками

«Питерец.ру» сообщает, что представители службы HeadHunter выясняли, как работодатели Северной столицы поступают с сотрудниками, у которых снизилась эффективность в работе. Для этого был проведен специальный опрос.

Оказалось, что 38% руководителей требуют объяснений, чтобы выяснить причину происходящего. 36% работодателей предпочитают вообще не принимать каких-либо мер. 13% опрошенных прибегают к снижению премии, а 9% вообще лишают таких сотрудников 100% премии. 11% работодателей могут уволить человека, чья эффективность снизилась.

18% идут другим путем – предпочитают повысить объем работы, расширить спектр задач. Это делается, чтобы выяснить причины снижения активности. Возможно, нужно переключить сотрудника на что-то другое.

Многое здесь зависит от подхода, который использует руководитель, а также конкретной ситуации. Когда снижение эффективности приводит к серьезным негативным последствиям, естественно, что работника будут наказывать.