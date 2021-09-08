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Питерец.ру » Экономика » Яйца для арабов

Яйца для арабов

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Яйца из Ленобласти пользуются спросом

Ленобласть поставляет свою продукцию не только внутри страны, но и за рубеж. Например, куриные яйца пользуются спросом в арабских странах. В 2021 году было отправлено на экспорт 43 млн. единиц этой продукции. Из них 40 млн. яиц доставили в ОАЭ. Более 3 млн яиц отправили в Афганистан.

Наибольший объем поставок был зафиксирован в августе. В прошлом месяце отправили 24 млн. яиц. Всего с начала года было совершено 98 зарубежных поставок. В Россельхознадзоре внимательно следили за тем, чтобы продукция и документы на нее соответствовали требованиям, которые предъявляют импортеры.

«Питерец.ру» отмечает, что ОАЭ – очень богатая страна. Это вторая по величине экономика на Ближнем Востоке, уступающая лишь Саудовской Аравии. В Эмиратах нет проблем с нефтью, газом и многими другими вещами. Но яйца приходится закупать из-за рубежа. В этом направлении арабы ведут активную торговлю с Россией.

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