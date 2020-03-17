Что с безработицей?

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице наблюдается один из наиболее низких показателей безработицы в РФ. Этот уровень зафиксирован примерно на отметке 1,5%. По имеющимся данным, на 100 вакансий в Петербурге приходится 147 человек. На поиск работы в среднем уходит около 4,5 месяцев.

В конце прошлого года в Северной столице было 13,9 тыс. безработных. Речь идет о тех людях, которые официально зарегистрировались в данном статусе. Многие из них были уволены по собственному желанию, по соглашению с работодателем или после закрытия предприятия.

Однако через какое-то время эти петербуржцы находят работу. Ситуация в городе в сфере безработицы, безусловно, нуждается в улучшении. Но все же по российским меркам дела в Петербурге в этой сфере обстоят неплохо.