ОСК переедет в Петербург

«Питерец.ру» сообщает, что Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) переедет в Северную столицу. Сейчас эта организация находится в Москве. Однако местом ее дальнейшего нахождения будет Петербург.

Переезд должен был состояться в июле этого года. По причине ситуации с коронавирусом в изначальные планы пришлось внести некоторые коррективы. В итоге переезд ОСК состоится на месяц позже. Так что эта структура появится в Петербурге в августе.

В город на Неве переберутся примерно 300 сотрудников. Это специалисты в сфере военного кораблестроения, информационных технологий и техработники. Переезд ОСК обусловлен необходимостью снижения затрат и удобством взаимодействия с предприятиями, находящимися в Петербурге.