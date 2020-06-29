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Питерец.ру » Экономика » Почему не открывают ТЦ «Мега»?

Почему не открывают ТЦ «Мега»?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Торговые центры на границе Петербурга и Ленобласти остаются закрытыми

«Питерец.ру» отмечает, что два ТЦ «Мега» до сих пор остаются закрытыми. Примечательно, что сейчас работа торговых центров разрешена во всех районах Ленобласти. Потому исключения здесь вроде бы быть не должно. Однако ситуация с «Мегой» является иной.

Оказалось, что в Роспотребнадзоре опасаются вспышки коронавирусной инфекции после открытия этих центров. 90% персонала и покупателей – это жители Петербурга. Сейчас в городе на Неве неблагоприятная обстановка по коронавирусу. Потому в ведомстве попросили губернатора Дрозденко не открывать пока ТЦ «Мега». Главу Ленобласти просят отложить это открытие до улучшения ситуации. Так что эти торговые центры, скорее всего, еще на какое-то время останутся закрытыми.

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