ТРЦ «Мега» закроют

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленинградской области закроют торговые центры «Мега». Речь идет о временном приостановлении деятельности обоих ТРЦ. Соответствующее решение принял глава региона Александр Дрозденко.

Ранее в Ленобласти была разрешена работа торговых центров. Причем это касалось даже торговых комплексов, находящихся в «красной зоне» по коронавирусу. Однако такое разрешение подразумевало условие: нужно было соблюдать требования Роспотребнадзора. Проверка показала, что в ТРЦ «Мега» необходимые меры не соблюдались.

В итоге Дрозденко распорядился снова зарыть эти центры. Предполагается, что их откроют не ранее чем через 2 недели. Центры «Мега» продолжат работу после снятия ограничений.