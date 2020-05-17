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Питерец.ру » Общество » Власти Ленобласти снова запретили шопинг в областных "Мегах"

Власти Ленобласти снова запретили шопинг в областных "Мегах"

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Мега
Ограничена работа торговых центров площадью больше 25 тысяч квадратных метров. Соответствующее постановление подписано губернатором Ленобласти Александром

Соответствующее постановление опубликовано вечером 16 мая. Из текста следует, что в так называемых “красной” и “желтой” зоне с 27 мая запрещена работа торговых центров площадью больше 25 тысяч квадратных метров. В первую очередь, под постановление попадают объекты сети "Мега" - "Парнас" и "Дыбенко". В них смогут продолжить работу строительный и продуктовый гипермаркеты, а также аптеки.

Отметим, что в зоны с наиболее жесткими ограничениями из-за коронавируса входят Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский, Кировский районы.

Напомним также, что проработали два дня после вынужденного простоя из-за коронавирусных ограничений. Посетителей в магазины пускали только в масках. В торговых точках с одеждой примерить ее было нельзя, покупать приходилось на глазок. В фуд-корте работали кафе, но есть приходилось стоя: столы и стулья были перевязаны ограничительной лентой. На второй день шопинг в "Меге Парнас" и "Меге Дыбенко" прервал анонимный звонок о якобы заложенном взрывном устройстве. Покупателей попросили покинуть залы, а персонал отвели в отапливаемые палатки.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район
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