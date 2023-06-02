Что нужно для того, чтобы сдать тест ДНК в Санкт-Петебурге

К предметам генетической экспертизы относят специальные данные, позволяющие идентифицировать человека или его биологическое родство. Такая услуга может пригодиться, когда речь идет об оспаривании отцовства, разделе имущества или назначении алиментных выплат.

Что такое стандартный образец ДНК для генетического теста

Материал для ДНК берется с внутренней стороны щеки с помощью зонда или ватной палочки. Делать это нужно либо натощак, либо через час после того, как была принята пища. Также за час до процедуры нужно воздержаться от жевания жевательных резинок, питья любых напитков кроме воды, а также курения и употребления лекарственных средств. Что же до младенцев, то у них анализ можно брать через час после употребления грудного молока.

Чтобы взять анализ на ДНК, нужно пройтись ватной палочкой по внутренней стороне щеки, проворачивая по слизистой несколько раз. Важно, чтобы вата при этом не соприкасалась ни с чем другим.

Какие нестандартные образцы может принять генетическая лаборатория

Не всегда удается взять материал для анализа именно таким способом. В этом случае можно воспользоваться другими нестандартными способами, среди которых:

Зубная щетка исследуемого.

Высушенное пятно крови.

Средства личной гигиены – например, прокладки.

Высушенное пятно спермы.

Сера, взятая из ушной раковины.

Ногти, взятые с десяти пальцев.

Пустышка ребенка.

Носовой платок со слизью.

Волосы, но взятые только с корнем.

Жвачка, которая пробыла во рту человека не менее получаса.

Как сдать образцы ДНК самостостельно - правильный сбор и хранение образцов

При сборе образцов нужно соблюдать несколько простых правил:

При сборе надо пользоваться стерильными перчатками и не чихать/кашлять на образцы.

Если образцы влажные, то их нужно высушить, но не под прямыми солнечными лучами.

Материал нужно упаковывать в чистый бумажный конверт, а не в полиэтилен или пробирку. Хранить материал нужно при комнатной температуре, но не более года.

Достоверность результатов теста ДНК на установления родства

Если правильно собрать нестандартный образец, например ушную серу или ногти, то точность по нему будет такая же, что и по стандартному. Чтобы повысить шанс на достоверность, сбор лучше совершать в чистых перчатках. Однако обратите внимание, что важно не только собрать образцы в соответствии с инструкцией, но и хранить их только в бумажном конверте и избегать попадания под прямые солнечные лучи.

Заказать тест днк на отцовство или другой вид родства можно совершенно анонимно, обратившись по телефону в любую лабораторию. Это особенно удобно, когда нужно подтвердить факт измены при определенных опасениях, когда заказчик не хочет ставить в известность других участников теста о проведении исследования. Узнайте стоимость и сроки исполнения анализа ДНК на сайте лаборатории.