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Подтяжка груди без имплантов

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
Каждая женщина мечтает иметь красивую, упругую и подтянутую грудь, однако со временем она может терять свою форму и привлекательность.

Каждая женщина мечтает иметь красивую, упругую и подтянутую грудь, однако со временем она может терять свою форму и привлекательность. Этому способствуют многие обстоятельства – рождение и кормление ребенка, резкая неконтролируемая потеря веса, возрастные и гормональные изменения. Подтяжка или мастопексия – быстрый, безопасный и безболезненный способ улучшить эстетическую привлекательность груди, восстановить ее контуры, вернуть уверенность в своей красоте.

Показания к проведению операции

Операционная подтяжка груди в спб - одна из самых востребованных пластических операций без каких-либо возрастных ограничений.

Она проводится по следующим показаниям:

  • опущение, изменение контуров молочных желез
  • неэстетичный внешний вид и форма
  • нарушение упругости тканей
  • растяжение кожи
  • асимметрия желез, сосков

Современная хирургическая техника позволяет удалить избыток кожи и подкожного жира, установить высоту грудных желез, изменить расположение сосков, геометрию ареол. В зависимости от выраженности эстетических проблем, объема груди, индивидуальных особенностей фигуры и организма, пожеланий пациентки операция выполняется отдельно, а также с одномоментным эндопротезированием или последующим плановым липофилингом для увеличения объема.

Разновидности и способы проведения мастопексии

Главным условием успешной маммопластики, помимо стремления женщины вернуть привлекательность груди, является отсутствие ограничений по здоровью, обращение в современную клинику к опытным специалистам. При выборе метода подтяжки грудных желез без имплантов в спб цена имеет далеко не последнее значение.

На консультации с хирургом обсуждается необходимость проведения оперативного вмешательства. В зависимости от степени и вида птоза, физических особенностей, возраста женщины выбирается один из вариантов пластики: циркулярная при умеренном птозе, вертикальная при значительном опущении соска, эндоскопическая при небольшом объеме грудной железы, якорная при птозе 3-5 степени, периареолярная с уменьшением объема.

Любая методика предполагает оперативное вмешательство под общим наркозом, при котором выполняются разрезы скальпелем по намеченному периметру и удаление кожи с мобилизацией подкожных тканей. Перед операцией назначается комплекс исследований, включая детальное обследование грудной зоны методом узи, маммографии, анализы крови, ЭКГ.

Факторы, определяющие стоимость маммопластики

Клиники в Санкт-Петербурге проводят мастопексию всеми вышеперечисленными методами, используя современные возможности хирургии. При выборе подтяжки груди стоимость процедуры рассчитывает врач, исходя из объема и сложности работ, длительности реабилитации, актуальных цен на услуги.

Для скорейшего восстановления требуется соблюдать предписания хирурга и правила послеоперационного ухода - специальное компрессионное белье, коррекция веса, косметические средства и процедуры для омолаживания, повышения тонуса кожи. Если соблюдать простые требования в восстановительный период, вам не придется подтягивать грудь ближайшие десять лет, а при постоянном уходе результат сохраняется еще дольше.

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