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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Особенности работы с мезонитями

Особенности работы с мезонитями

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Youtube
Мезонити позволяют вернуть утраченную форму лица.

Мезонити позволяют вернуть утраченную форму лица. Значительно подтягивается овал, убираются мимические морщины. Нити вводятся в слои эпидермиса. Могут быть временными и постоянными. Глубина введения зависит от особенностей кожи и желаемого результата.

Можно пройти обучение мезонитям для коррекции возрастных изменений. Косметологи могут проводить процедуру в кабинетах. Знаний на обучении достаточно для проведения коррекции в дальнейшем самостоятельно.

Что такое мезонити

Мезонити ― это процедура по подтяжки и коррекции лица. Абсолютно безопасная. Борется с возрастными изменениями. быстро подтягивает носогубные складки. Дает возможность изменить форму губ, скорректировать овал лица. 

Данная процедура позволяет стимулировать выработку коллагена. Проникает в глубокие слои кожи. За счет чего эффект сохраняется надолго. Новые технологии дают возможность материалу полность рассасываться. А на их месте образуется коллагеновый каркас. Он отвечает за выработку коллагена, обеспечивает достаточное увлажнение и подтяжку кожи лица. 

К таким нитям относится корейский продукт Cog. Структура состоит из множество насечек разной направленности. Такое строение обеспечивает надежный лифтинг эффект. Подтягивает контур лица, щеки, разглаживает морщины в области губ. Растворение происходит в течение полутора месяцев. Нити обеспечивают выделение коллагена и эластина.

Мезонити Cog используются для:

  • Коррекции овала лица. Особенно эффективен при сильном смещении и асимметрии.
  • Избавление от носогубных морщин.
  • Уменьшение складки вокруг рта.
  • Подтяжки, увлажнения кожи.
  • Коррекции жировой клетчатки.

Благодаря уникальной технологии можно придать нового объема отдельным участкам лица. Насечки позволяют справиться с самыми серьезными изменениями. Значительно улучшить состояние кожного покрова. Вернуть коже живой блеск и эластичность. 

Как происходит установка нитей

Мезонити устанавливаются в косметологическом кабинете. Поле процедуры клиент может сразу отправляться домой. Установка нитей проходит в несколько этапов.

В первую очередь снимаются излишки макияжа. После проводится разметка установки мезонитей. Введение проходит под местной анестезией. Выбранный участок обезболивается. Нити устанавливаются на специальный инструмент ― канюли. Основной этап ― формирование контура и распределение по нужному участку. После процедуры проводится обработка кожи. 

После процедуры может возникнуть небольшой отек. Места прокола обычно быстро заживают. Нужно обрабатывать кожу антисептическими препаратами. Нагрузки противопоказаны в период заживления. Необходимо носить специальную повязку на ночь для быстрого заживления и достижения максимального эффекта.

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