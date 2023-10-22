Посещение гинеколога – как часто и насколько важно

Каждой представительнице слабого пола важно регулярно проходить обследование у гинеколога, таким образом, удаётся сохранить здоровье и не допустить развития осложнений, если будет обнаружено какое-либо заболевание. На приём гинеколога в Купчино можно записаться в любое удобное время и пройти все необходимые обследования без очередей и других проблем.

Насколько часто требуется осмотр гинеколога в профилактических целях

На деле всё определяется в индивидуальном порядке, и частота посещений специалиста не является исключением. Многое зависит также от отдельных вопросов, которые могут возникнуть у женщины, или проблем, что её беспокоят. В любом случае, хотя бы раз в год гинеколога следует посещать, что позволит исключить наличие патологий и достаточно серьёзных заболеваний из числа тех, что связаны с органами репродуктивной системы.

На приём к специалисту следует записаться в срочном порядке, если женщину беспокоят боли или дискомфорт. В качестве основных проявлений, на которые стоит обратить внимание, выступают:

нерегулярный или нетипично короткий либо длинный цикл;

сильные боли во время менструации или чересчур обильные выделения;

болезненность при половом акте и др.

Тем, кто на регулярной основе принимает гормональные контрацептивы, также следует на регулярной основе показываться врачу, который, в свою очередь, должен контролировать состояние каждой пациентки.

С какого возраста следует практиковать регулярные посещения гинеколога

Самые первые профилактические осмотры девочка проходит при поступлении в школу или в детский сад. Однако при наличии болей или нетипичных выделений в мочеполовых органах показаться специалисту стоит в любом возрасте. Какой бы маленькой ни была пациентка, врачи осмотрит её с предельной осторожностью, об этом точно можно не переживать.

Если девочке исполнилось 15 лет, но никаких выделений нет, это тоже повод показаться к специалисту, который должен на данном этапе исключить или подтвердить задержку полового развития. А вот начало менструации является верным признаком того, что доктора нужно повещать ежегодно. Конечно, перед самым первым посещением важно рассказать девочке обо всех особенностях строения тела и пояснить, как вести себя у специалиста.

Регулярные осмотры с началом полового созревания требуются женщинам на протяжении всей жизни. Важно понимать, что здоровая мочеполовая система является гарантией успешного материнства. Конечно, изначально важно правильно подобрать и своего специалиста, и женскую консультацию. Только в этом случае осмотры не доставят никаких неудобств, а между пациентом и специалистом установятся доверительные отношения.

Можно ли подготовиться к визиту к гинекологу

Многие женщины утверждают, что во время посещения этого специалиста они ощущают как моральный, так и физический дискомфорт. Однако достаточно просто подготовиться правильно и заблаговременно для того, чтобы подобного не происходило. Женщина в состоянии предпринять нехитрые меры для того, чтобы чувствовать себя уверенней на приёме у гинеколога во всех отношениях.

На какие моменты следует обратить внимание перед тем, как отправиться к женскому доктору

Предварительно перед походом к врачу необходимо опорожнить кишечник и мочевой пузырь. Это исключает трудности при пальпации и снизит болезненные ощущения. Кроме того, важно надеть свежее бельё, предварительно приняв душ или ванну. Однако особых усилий при подмывании прикладывать тоже не следует, чтобы не нарушить микрофлору. Спринцевание же исключается полностью, в противном случае информационный смысл осмотра и мазка будет сведен к минимуму. Точно также стоит запрет на применение интимных дезодорантов.

Кроме того, гинекологи настоятельно рекомендуют воздержаться от половых связей в течение нескольких суток перед визитом. Дело в том, что даже небольшое количество семенной жидкости, если она остаётся во влагалище, исключая достоверность проведенных анализов. Алкоголь также относится к числу запретов, равно как и антибиотики. Последние необходимо исключить за 2 недели до визита. Оптимальным временем для посещения данного специалиста являются первые дни после того, как закончилась менструация. Исключением являются лишь неотложные случаи, когда пациентка испытывает резкую боль или наблюдается сильное кровотечение.

Каким образом гинеколог ведёт приём

Изначально специалист интересуется, с чем пришла пациентка. Кто-то посещает регулярный осмотр или имеет конкретную причину, например, выделения, боли или наличие сыпи. Далее гинеколог интересуется операциями и перенесёнными заболеваниями. Все выписки, если таковые имеются, лучше прихватить с собой, это позволит врачу более полно оценить состояние женщины. Он ведёт историю болезни и именно туда заносятся все сведения, полученные от пациентки. Такая информация строго конфиденциальна и не разглашается без согласия последней.

Многие женщины поступают правильно в случае, когда имеют определенные вопросы к врачу, но боятся их забыть. В этом случае всё записывается и фиксируется ещё до приёма. Только после подробного опроса врач переходит непосредственно к осмотру. Предварительно оцениваются кожные покровы, измеряется рост, масса тела и другие параметры. Далее специалист переходит непосредственно к гинекологическому осмотру руками и в зеркалах. Если имеются показания, то дополнительно проводится видеокольпоскопия, процедура эта безболезненна, а потому переживать совершенно не стоит.

После проведения подробного осмотра специалист озвучивает предварительный диагноз или заключение, однако дополнительно для того, чтобы убедиться в наличии установленного диагноза, направляет пациентку на УЗИ органов малого таза.

Важно изначально подобрать того специалиста, компетентность которого не вызывает никаких сомнений. С врачом должен быть налажен полноценный контакт и доверительные отношения, только в этом случае можно говорить об эффективности каждого посещённого приёма.