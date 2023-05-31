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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Диагностика » В каких случаях женщине нужно обращаться к маммологу

В каких случаях женщине нужно обращаться к маммологу

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
mammo-center.ru
В каких случаях стоит обращаться к специалисту маммологу

К сожалению, у все большего количества женщин диагностируют заболевания молочных желез. Причем подобные недуги «молодеют». Часто за помощью к специалистам обращаются молодые девушки репродуктивного возраста. Крайне важно следить за своим женским здоровьем. Заболевания молочных желез опасны, поскольку быстро переходят в злокачественные формы. Лечение рака и саркомы – сложный процесс, поэтому важна профилактика возникновения недугов. В этом помогают периодические обследования.

Не стоит игнорировать необходимость посещения маммолога. Уже давно доказано на практике, что при выявлении заболевания на ранней стадии в 90% случаев можно успешно справиться с недугом. Если вас интересует качественное обследование, получить подробную информацию по этому поводу вы можете на сайте mammo-center.ru. Маммологический центр имеет в своем распоряжении современное высокоэффективное оборудование. Каждая пациентка может рассчитывать на получение экспертной медицинской помощи. Врачи обеспечивают индивидуальный подход для каждой женщины. Вы можете быть уверены во внимательном отношении к себе.

В каких случаях стоит обращаться к специалисту

В первую очередь скажем о том, что посещение маммолога обязательно для каждой женщины независимо от возраста с целью профилактики. Делать это нужно раз в 1-2 года. Если вы заметили покраснения в области молочных желез, обширные или узелковые уплотнения при прощупывании, как можно быстрее записывайтесь на прием к врачу. К специалисту нужно обратиться при увеличении или уменьшении груди за небольшой промежуток времени. Это нужно сделать и при проявлении асимметрии груди. Тревожным звоночком станет чувство набухания, распирания, переполнения в железах.

О возможных проблемах расскажут постоянные боли в груди, выделения из сосков. Не стоит думать, что все решится само по себе. Чем быстрее вы обратитесь к опытному специалисту и пройдете качественное обследование, тем лучше для вас. Заболевания молочных желез часто развиваются очень стремительно, поэтому не стоит терять драгоценное время.

Для обследования обращайтесь в клиники с положительной репутацией. Они должны продолжительное время работать в этой сфере, иметь в своем распоряжении современное оборудование. Обратите внимание на уровень квалификации специалистов. Когда речь идет о здоровье, значение имеет каждая деталь.

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