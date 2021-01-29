Сомнолог: врач, помогающий сделать сон крепким и здоровым

Сон оказывает колоссальное влияние на все аспекты жизни человека, поэтому при храпе, ночном апноэ и других проблемах следует обращаться к врачу. Настроить хороший сон поможет сомнолог.

Сомнология – это узкое медицинское направление, изучающее функции и нарушения сна. Когда у человека возникают сложности с ночным отдыхом, ему следует показаться именно сомнологу.

Что лечит врач-сомнолог, при каких симптомах к нему обращаться

Специалист диагностирует и лечит заболевания, связанные с нарушениями сна. Направление редкое, но важное. Проблемы со сном встречаются у огромного количества людей, но не все идут к доктору.

Многие не подозревают, что такие нарушения можно и нужно лечить, и что для этого есть специальные методики. Когда бить тревогу? Вот симптомы, указывающие на необходимость обращения к сомнологу:

храп (основной симптом абструктивного ночного апноэ, очень опасной патологии);

частые пробуждения во время сна;

нарушения дыхания во сне (кратковременные остановки дыхания, указывающие на апноэ);

повышенная дневная сонливость (причины такого состояния разные, врач поможет в них разобраться);

нарушения сердечных ритмов (это тоже часто связано с СОАС).

Если человек скрипит зубами или ходит во сне, стонет и разговаривает, часто видит кошмары и проявляет повышенную двигательную активность во время ночного отдыха, все это дает поводы для обращения к врачу. Квалифицированные сомнологи принимают пациентов в удобное время, проводят обследования, выслушивают жалобы и назначают лечение. К специалисту можно записаться на прием через интернет.

Как найти хорошего сомнолога и записаться на консультацию

Сначала нужно осознать, что нарушения сна – это серьезно. Так, если вы страдаете дневной усталостью, вероятность связи такого состояния с плохим качеством ночного отдыха очень высокая.

Есть и более опасные последствия бессонницы и апноэ, включая инсульты. Причин возникновения патологий много, но установить точные факторы сможет только профессиональный доктор.

Сервисы записи на прием к врачам

Проще всего искать специалистов в сфере сомнологии в интернете. Например, с помощью сервиса «Врачи24», предлагающего доступ к большой базе врачей разных профилей, включая сомнологов.

На сайте дается подробная информация о каждом докторе – стаж, клиника, адрес учреждения, рейтинг, отзывы пациентов и т.д. Пользователь в удобной обстановке изучает характеристики специалистов и выбирает врача, который ему подходит, например, по цене или близости к месту проживания.

Не откладывайте визит к сомнологу, если испытываете нарушения ночного отдыха, тем более записаться к доктору можно буквально в несколько кликов, выбирая удобное время приема.