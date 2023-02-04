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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Ортодонтическое лечение в стоматологии

Ортодонтическое лечение в стоматологии

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
dental-plats.ru
Ортодонтическим лечением называется исправление прикуса с помощью различных приспособлений.

Ортодонтическим лечением называется исправление прикуса с помощью различных приспособлений. В зависимости от показаний, можно исправить неправильный прикус на любой стадии. Наиболее часто применяется протезирование, ортодонтия и имплантация зубов в качестве методов исправления прикуса. При необходимости, исправление прикуса также проводится с помощью брекетов, съемных и несъемных аппаратов. Лечение прикуса у детей – это важный этап формирования правильного прикуса во взрослом возрасте. Клиника https://dental-plats.ru/ проводит любые стоматологические процедуры.

Лечение зубов

Ортодонтическая стоматология – это направление в стоматологии, которое занимается исправлением прикуса, деформаций зубных рядов, нарушений положения зубов и челюстей. В ортодонтии используются различные методы: брекет-системы, съемные и несъемные аппараты, а также импланты. Какой эффект дает ортодонтическое лечение в стоматологии:

  • выравнивание зубных дуг по горизонтали и вертикали;
  • выравнивание зубов в зубной дуге по вертикали;
  • устранение прикуса;
  • исправление неправильного положения зубов;
  • выпрямление зубных зубов с помощью различных конструкций;
  • изменение положения зуба в челюстной дуге;
  • восстановление формы и размера зубного ряда;
  • увеличение или уменьшение размеров челюсти.

В основном ортодонтическую стоматологию используют для исправления прикуса у детей и взрослых. При этом лечение может быть как консервативным, так и хирургическим. Если в первом случае лечение заключается в ношении специальных аппаратов, то во втором случае требуется удаление зубов, костей челюсти или ее отдельных частей.

Стоматологическая помощь

Услуги включают в себя лечение пациентов с различными аномалиями прикуса: аномалиями положения, формы и размеров зубов, прикуса; аномалиями зубных дуг и прикуса. При этом не только исправляется прикус, но и происходит восстановление функции жевания. В ортодонтической стоматологии применяются ортодонтические аппараты, которые подразделяются на съемные, несъемные и временные. Съемные – это аппараты, состоящие из металлических дуг, замков, скоб, которые пациент носит во рту постоянно.

В большинстве случаев ортодонтия используется для коррекции неправильного прикуса у детей и подростков. Чаще всего ортодонтические конструкции носят взрослые люди. Ортодонтия может проводиться как в детском, так и во взрослом возрасте. При этом у взрослых пациентов ортодонт может корректировать как дефекты прикуса, так и аномалии челюстно-лицевой системы.

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