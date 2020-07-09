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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Стоматология » Элайнеры - прозрачные капы для исправления прикуса

Элайнеры - прозрачные капы для исправления прикуса

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Яндекс
Элайнеры: современный метод коррекции зубного ряда и приобретения красивой улыбки. Исправление прикуса с помощью прозрачных ортодонтических конструкций.

Понимая важность исправления прикуса, не все пациенты соглашаются на использование классических брекет-систем. Альтернативным решением стали незаметные элайнеры из прозрачного полимера.

Элайнеры – это прозрачные эластичные капы, изготавливаемые индивидуально для каждого пациента. В отличие от обычных брекетов, ортодонтические аппараты не вызывают дискомфорта, их не нужно носить постоянно, они легко снимаются перед чисткой зубов или приемом пищи.

Зачем исправлять прикус, какую методику рекомендуют стоматологи

Для начала ответим на вопрос, зачем вообще исправлять прикус? Ответ очевиден, у человека с правильным прикусом широкая и красивая улыбка, он тщательно пережевывает пищу и не испытывает проблем с речью.

Что будет, если не исправлять прикус

Помимо эстетических недостатков возникает ряд других проблем:

  • ускоренное стирание зубов в результате неравномерно распределяемой жевательной нагрузки;
  • высокие риски развития кариеса и других заболеваний (по причине усложненной гигиены);
  • вероятность развития болезней ЖКТ;
  • расшатывание зубов (еще одно последствие неравномерной нагрузки) и др.

Для большинства пациентов основным мотивом обращения к стоматологу становится желание иметь красивую улыбку, и элайнеры помогают решить данную задачу. Это эффективная методика исправления прикуса, корректирующая и выравнивающая зубной ряд.

Подробнее о том, какие услуги стоматологии в СПб помогают обрести красивую улыбку, читайте на сайте https://dana.spb.ru/, здесь дается описание современных методик в области ортодонтии, протезирования, имплантации (включая ускоренные протоколы) и лечения зубов.

Исправление прикуса с помощью прозрачных элайнеров

Если классические брекет-системы бросаются в глаза, то элайнеры незаметны, поскольку их делают из прозрачного полимера (поликарбоната). Надевая эту конструкцию, вы можете видеть весь зубной ряд. В процессе лечения аппараты могут меняться, изготавливаясь с учетом индивидуальных особенностей.

Преимущества элайнеров

Вот основные плюсы современного метода исправления прикуса:

  • идеальное повторение формы зубного ряда (благодаря эластичности материала);
  • комфорт (пациент не ощущает конструкцию);
  • безопасность (прозрачные капы не травмируют зубы и десны);
  • универсальность (метод лечения подходит всем, начиная с 12 лет).

Для многих пациентов основным плюсом элайнеров становится их незаметность, в отличие от обычных брекет-систем они не бросаются в глаза и не нарушают эстетику (не создают дискомфорта).

Исправление прикуса элайнерами показано при заметных промежутках между зубами и некорректным расположением зубов. Возможность использования данной методики определяет врач на консультации.

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