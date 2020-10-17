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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Стоматология » Кому довериться брекетам или элайнерам

Кому довериться брекетам или элайнерам

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
Идеальный зубной ряд очень редко формируется от рождения.

Идеальный зубной ряд очень редко формируется от рождения. Чаще всего при осмотре находят разные дефекты, которые требуют немедленного врачебного вмешательства. Исправить большинство проблем возможно с помощью брекетов или элайнеров. Оба средства имеют свои достоинства и недостатки, поэтому в каждом случае подбор метода лечения происходит в индивидуальном порядке с учетом особенностей организма каждого пациента. Компания Star Smile предлагает своим пациентам безболезненное и эстетичное лечение неправильного прикуса. Данная компания проектирует и производит прозрачные каппы по самым современным технологиям.

Элайнеры

Данный термин относится к ортодонтическим каппам, которые выполняют практически ту же функцию, что и брекеты, но имеют совершенно другое строение. Каппы изготавливаются из прозрачного материала, по мере изменений в строении зубного ряда происходит смена системы на новую. При этом допускается снятие приспособления для чистки зубов и во время жевания. Элайнеры разрешается снимать, но они должны находиться в полости рта не менее 18 часов в сутки. С помощью капп возможно устранить лишь небольшие дефекты. При более масштабных проблемах их использование оказывается неэффективным.

На практике элайнеры используют при лечении детей, но положительный результат будет достигнут только в том случае если со стороны родителей будет осуществляться всесторонний контроль за ношением системы коррекции. Каппы не вызывают столь негативного отклика у маленьких пациентов в отличие от брекетов, которые сразу привлекают внимание, особенно если они находятся на внешней стороне зубов. Стоимость лечения зависит от того, сколько раз понадобиться заменять старую систему на новую в процессе лечения. Если исправляемый дефект незначителен, расходы будут минимальными.

Решение о то какой способ лечения в данной ситуации будет оптимальным принимает только специалист. При этом ему приходится учитывать сразу множество факторов:

  • Состояние полости рта.
  • Возраст пациента.
  • Наличие сопутствующих заболеваний.
  • Степень выраженности нарушений.

Брекет системы

Брекеты это достаточно сложная система представленная дугами и системой крепления в виде замочков. Брекеты носятся в течение достаточно долгого времени, необходимого для коррекции зубного ряда. Изменения в расположении зубов происходят благодаря действию дуг, важно, что все изменения происходят медленно и постепенно. Ортодонты используют два вида брекетов:

- вестибулярные;

- лингвальные.

Разница между ними заключается в способе крепления. Первые располагаются на наружной стороне зубного ряда и хорошо заметны окружающим, вторые находятся с внутренней стороны и об их существовании знает только врач и сам пациент. Лингвальные брекеты являются самыми дорогими, так как они имеют сложную систему крепления. На стоимость системы сильно влияет выбор материала.

Самыми экономичными являются системы, в которых замки выполняются из металла. Помимо цены, их основным достоинством является высокая прочность конструкции. Из недостатков самым очевидным является – заметность на зубах.

Конструкции из пластика также имеют невысокую стоимость, но срок службы невелик, очень часто происходят поломки. Менее заметны фарфоровые и керамические системы, при этом они обладают достаточной степенью прочности. По способу крепления различают:

- лигатурные, жестко крепят дугу каждому замку;

- безлигатурные, требуют коррекцию один раз в три месяца.

Данный тип систем устанавливают пациентам когда требуется:

  • Исправить положение отдельных зубов не прибегая к хирургическому вмешательству.
  • Требуется исправить прикус.
  • Подкорректировать аномалию прикуса.

Если возможно использование любого из вариантов, учитываются финансовые возможности и пожелания пациента.

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