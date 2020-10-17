Кому довериться брекетам или элайнерам

Идеальный зубной ряд очень редко формируется от рождения. Чаще всего при осмотре находят разные дефекты, которые требуют немедленного врачебного вмешательства. Исправить большинство проблем возможно с помощью брекетов или элайнеров. Оба средства имеют свои достоинства и недостатки, поэтому в каждом случае подбор метода лечения происходит в индивидуальном порядке с учетом особенностей организма каждого пациента. Компания Star Smile предлагает своим пациентам безболезненное и эстетичное лечение неправильного прикуса. Данная компания проектирует и производит прозрачные каппы по самым современным технологиям.

Элайнеры

Данный термин относится к ортодонтическим каппам, которые выполняют практически ту же функцию, что и брекеты, но имеют совершенно другое строение. Каппы изготавливаются из прозрачного материала, по мере изменений в строении зубного ряда происходит смена системы на новую. При этом допускается снятие приспособления для чистки зубов и во время жевания. Элайнеры разрешается снимать, но они должны находиться в полости рта не менее 18 часов в сутки. С помощью капп возможно устранить лишь небольшие дефекты. При более масштабных проблемах их использование оказывается неэффективным.

На практике элайнеры используют при лечении детей, но положительный результат будет достигнут только в том случае если со стороны родителей будет осуществляться всесторонний контроль за ношением системы коррекции. Каппы не вызывают столь негативного отклика у маленьких пациентов в отличие от брекетов, которые сразу привлекают внимание, особенно если они находятся на внешней стороне зубов. Стоимость лечения зависит от того, сколько раз понадобиться заменять старую систему на новую в процессе лечения. Если исправляемый дефект незначителен, расходы будут минимальными.

Решение о то какой способ лечения в данной ситуации будет оптимальным принимает только специалист. При этом ему приходится учитывать сразу множество факторов:

Состояние полости рта.

Возраст пациента.

Наличие сопутствующих заболеваний.

Степень выраженности нарушений.

Брекет системы

Брекеты это достаточно сложная система представленная дугами и системой крепления в виде замочков. Брекеты носятся в течение достаточно долгого времени, необходимого для коррекции зубного ряда. Изменения в расположении зубов происходят благодаря действию дуг, важно, что все изменения происходят медленно и постепенно. Ортодонты используют два вида брекетов:

- вестибулярные;

- лингвальные.

Разница между ними заключается в способе крепления. Первые располагаются на наружной стороне зубного ряда и хорошо заметны окружающим, вторые находятся с внутренней стороны и об их существовании знает только врач и сам пациент. Лингвальные брекеты являются самыми дорогими, так как они имеют сложную систему крепления. На стоимость системы сильно влияет выбор материала.

Самыми экономичными являются системы, в которых замки выполняются из металла. Помимо цены, их основным достоинством является высокая прочность конструкции. Из недостатков самым очевидным является – заметность на зубах.

Конструкции из пластика также имеют невысокую стоимость, но срок службы невелик, очень часто происходят поломки. Менее заметны фарфоровые и керамические системы, при этом они обладают достаточной степенью прочности. По способу крепления различают:

- лигатурные, жестко крепят дугу каждому замку;

- безлигатурные, требуют коррекцию один раз в три месяца.

Данный тип систем устанавливают пациентам когда требуется:

Исправить положение отдельных зубов не прибегая к хирургическому вмешательству.

Требуется исправить прикус.

Подкорректировать аномалию прикуса.

Если возможно использование любого из вариантов, учитываются финансовые возможности и пожелания пациента.