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Туры по Санкт-Петербургу: красота Северной Пальмиры во всем великолепии

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
intourist.ru
Санкт-Петербург по праву называют одним из красивейших городов мира. Что стоит посмотреть туристу в Северной Венеции: дворцы, музеи, соборы. Куда съездить в пригородах Петербурга

Санкт-Петербург по праву считается одним из самых красивых городов не только России, но и всего мира. Удивительное сочетание исторических памятников, величественных ансамблей, живописных набережных, мостов и каналов создаёт неповторимый облик Северной Венеции.

Невозможно представить тур по России без посещения Санкт-Петербурга. Город на Неве издавна притягивал путешественников со всей планеты, маня их своими белыми ночами, пышными дворцами, богатейшими музейными собраниями.

Незабываемые впечатления на всю жизнь

Туры в Санкт-Петербург оставят незабываемые впечатления на всю жизнь. Здесь каждый найдёт что-то по душе: любители истории смогут прикоснуться к великому прошлому, ценители прекрасного зачарованно замрут перед шедеврами архитектуры и живописи, гурманы отведают изысканной кухни, а поклонники активного отдыха выберут прогулку на катере по живописным каналам и рекам.

Что посмотреть в Санкт-Петербурге

Петропавловская крепость - первая постройка города, заложенная по велению Петра I. На её территории располагается Петропавловский собор с усыпальницей русских императоров. Каждый день в полдень отсюда раздаётся пушечный выстрел.

Эрмитаж - крупнейший музей мира, экспозиция которого насчитывает более 3 миллионов произведений искусства. Здесь представлены все эпохи и страны - от первобытного искусства до авангарда XX века.

Исаакиевский собор - вершина русского культового зодчества XIX века. Его колоннада, облицованная ценными породами камня, устремлена ввысь на 101,5 метров. С высоты купола открывается потрясающий вид на город.

И это лишь малая часть достопримечательностей Северной столицы.

Что посетить в пригородах Петербурга

В Петергофе находится ещё одна летняя царская резиденция с великолепным парком и многочисленными фонтанами. Центральное место занимает Большой каскад - настоящее чудо гидротехнического искусства.

В Царском Селе расположены изумительные по красоте Екатерининский и Александровский дворцы, а также павильон Янтарная комната - подарок прусского короля Петру Первому. Парки Царского Села славятся архитектурой, скульптурами и фонтанами.

Кронштадт - главная морская крепость России на Балтике. Облик адмиралтейского города определяет величественный силуэт Морского собора в честь Святителя Николая.

Где остановиться и передвигаться по городу

Санкт-Петербург располагает обширной гостиничной инфраструктурой - от фешенебельных отелей до недорогих хостелов. Многие гостиницы находятся в самом центре города, в шаговой доступности от основных достопримечательностей.

Общественный транспорт Петербурга включает в себя метрополитен, автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутные такси. Удобно пользоваться сервисами Яндекс.Такси или Uber. Также можно заказать индивидуальные или групповые экскурсии.

Санкт-Петербург стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Незабываемые впечатления гарантированы каждому путешественнику вне зависимости от сезона, целей поездки и интересов. Северная Венеция навсегда останется в вашем сердце.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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