Туризм в Санкт-Петербурге

Северная Венеция, культурная столица, архитектурная жемчужина – какие только эпитеты и определения не получил этот великий город на Неве. Одна из величайших столиц мира, Санкт-Петербург сдержанно и величаво встречает многочисленных гостей, предлагая знакомство со своей блестящей историей и уникальными достопримечательностями.

Санкт-Петербург – центр въездного туризма иностранных гостей и место паломничества наших соотечественников. Можно самостоятельно гулять по городу, наслаждаясь видами каналов, проспектов, площадей и памятников. Но наиболее полное впечатление от знакомства с Санкт-Петербургом дают разнообразные тематические экскурсионные маршруты. Около 2 тысяч таких экскурсий оставят незабываемые впечатления от посещения «града Петрова».

Богатое историческое прошлое Санкт-Петербурга, связанное с царствовавшей династией Романовых, отражено в экскурсиях, посвященных различным эпохам ее правления от Петра Великого и Екатерины II до последнего Российского монарха Николая II.

Городской ансамбль Петербурга создавался величайшими зодчими своего времени: Воронихиным, Львовым, Кваренги, Растрелли, Трезини. С величайшими архитектурными памятниками Санкт-Петербурга особенно привлекательно знакомиться во время водных прогулок по Неве. Экскурсии на теплоходе или катере по многочисленным водным артериям города предлагают знакомство и с самыми замечательными, и укромными его уголками под неожиданным и нетрадиционным ракурсом. Записаться на экскурсию по Санкт-Петербургу можно на сайте pit-tourist.ru.

Богатая история Петербурга неразрывно связана с великими именами в культуре нашей страны. Петербург литературный знакомит с подробностями биографий и этапами творчества Пушкина и Достоевского, Лермонтова и Гоголя, Крылова и Некрасова, Тютчева и Набокова, Тургенева и Блока, Есенина и Грибоедова.

Среди величайших архитектурных памятников Петербурга следует назвать Исаакиевский и Казанский соборы, ансамбль Петропавловской крепости, величественный Эрмитаж. В многочисленных музеях Санкт-Петербурга находятся сокровища мирового значения. Экспозиции Эрмитажа, Русского музея демонстрируют крупнейшие коллекции шедевров мирового и русского искусства.

Однажды посетив этот замечательный город, вы навсегда влюбитесь в кружевной узор ограды Летнего сада, аромат белых ночей, потрясающее зрелище разведения мостов и будете стремиться возвращаться сюда снова и снова.