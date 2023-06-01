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Прогулка на Метеоре в Петергоф на выходные

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
na-meteore.ru
Чтобы улучшить настроение и получить яркие впечатления, не обязательно отправляться в дальнее путешествие.

Чтобы улучшить настроение и получить яркие впечатления, не обязательно отправляться в дальнее путешествие. Если выдалась хорошая погода, купите билет на Метеор в Петергоф из Санкт-Петербурга, и вы не будете разочарованы. Поездка начинается из центра города – от причала «Нижний «Эрмитаж», который расположен на Дворцовой набережной.

Пейзажи в пути

Наш скоростной теплоход отправляется строго по расписанию. Через 35 минут он прибывает на причал Нижнего парка Петергофа. За это время вы увидите городские пейзажи с необычного ракурса. Перед глазами проплывут исторические достопримечательности Санкт-Петербурга: Петропавловская крепость, Эрмитаж, здание Адмиралтейства, Исаакиевский собор, ростральные колонны на стрелке Васильевского острова. Историческую архитектуру сменяют урбанистические объекты, которые производят впечатление благодаря масштабам и необычной форме строений. Когда Метеор домчится до Петровского острова, вы увидите самый высокий небоскреб Европы – башню «Лахта-Центр» – и футбольный стадион «Зенит-Арена», выполненный в форме летающей тарелки. Эти два творения Газпрома особенно хороши в лучах вечерней подсветки, когда отчетливо просматриваются футуристические контуры гигантских объектов. Не забудьте запечатлеть себя на фоне новых достопримечательностей.

Места в салоне

Если вы отправляетесь на прогулку с семьей, покупайте билеты в салоне класса стандарт – это центральная и кормовая часть. Здесь стоимость проезда на порядок ниже, но акватория просматривается только справа и слева. Уровень шума в пределах уровня.

В носовом отсеке расположены места комфорт-класса. Они гарантируют полноценный панорамный обзор и практически полное отсутствие шума.

Любители свежего воздуха могут постоять на палубе, выход на которую находится между отсеками. Шум от мотора доносится только в кормовой части.

Качка не ощущается нигде, потому что теплоход мчится на крыле, которое гасит энергию волн.

Покупка билетов на теплоход в обе стороны

Билеты на теплоход можно приобрести в наших кассах, расположенных на причалах «Нижний Эрмитаж» в Санкт-Петербурге, в кассе № 2 в ГММЗ «Петергоф» или на сайте порта «Водоход», Тем, кто планирует вернуться в Северную столицу (в этот или другой день), рекомендуем купить обратный билет на Метеор из Петергофа в Санкт-Петербург одновременно с билетами в Петергоф. Это позволит грамотно составить программу отдыха и не отступать от запланированного маршрута.

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