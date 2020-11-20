Бывший Ленинградский партийный архив представляет новый интернет-проект

На портале «Архивы Санкт-Петербурга» (https://spbarchives.ru/cultural_objects ) представлены архивные документы об истории некоторых наиболее известных культурных объектов города в разные годы советского периода, многие из которых недавно рассекречены и демонстрируется впервые.

Среди объектов – Таврический дворец, Смольный собор, Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра, Казанский собор, Государственный Русский музей, церковь Святых Петра и Павла (Петрикирхе), Исаакиевский собор, Государственный Эрмитаж, Петропавловская крепость, Музей политической истории России.

Представленные вниманию документы дают нам уникальную возможность познакомиться с теми планами и решениями, которые принимались на уровне Ленинградских обкома и горкома ВКП (б)

– КПСС в отношении этих культурных объектов, и повлияли на их дальнейшую судьбу.