В Нижнем парке Петергофа прошла церемония открытия сезона фонтанов

Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский и Губернатор Александр Беглов приняли участие в торжественной церемонии открытия сезона фонтанов в Нижнем парке Петергофа.

Традиционный весенний праздник в этом году был посвящен 300-летию первого показа загородной резиденции императором Петром I иностранным послам.

– Праздник фонтанов – это одно из самых ожидаемых событий нашего города. Его мы ждем весь год. Приезжаем сюда целыми семьями. Я помню с детства, как мы приходили сюда с родителями. Теперь я приезжаю сюда со своими детьми. Потому что когда открываются фонтаны, у нас в городе начинается лето – совершенно другая жизнь. Я хочу всех петербуржцев поздравить с этим замечательным праздником, но особенно выделить жителей Петергофа, которые с таким вниманием относятся к этому уникальному историческому парку, – обратился к участникам праздника Александр Бельский.

Также на церемонии присутствовал депутат ЗакСа Антон Рудаков.

В основу театрализованного представления «Как читать Петергоф» была положена идея о том, что прогулка по императорской резиденции может стать познавательной экскурсией об истории искусства, науки и техники нашей страны. Зрителям рассказали об аллегорических значениях статуй и фонтанов Нижнего парка, чем отличается Петергоф от Версаля и какие картины предпочитал показывать своим гостям основатель Санкт-Петербурга.