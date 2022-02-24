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Путешествуем с собакой

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
garfield.by
Что делать, если отпуск на носу, а оставить четвероногого друга не с кем?

Что делать, если отпуск на носу, а оставить четвероногого друга не с кем? Ответ прост: берите его с собой. Путешествие с собакой может быть простым, если подготовиться заранее и продумать нюансы. Вот несколько лайфхаков, чтобы вам и питомцу было спокойно и комфортно. Кстати, корм для собак лучше приобретать на https://garfield.by/catalog/dogs/suhie-korma-dlya-sobak.html.

Собираемся в дорогу

Лучше предварительно составить примерный список необходимого, чтобы спокойно собраться и ничего не забыть. Например, ваш список может выглядеть так:

  • ветеринарный паспорт;
  • корм;
  • отдельная аптечка, где должны быть кровоостанавливающие средства, лекарства против отравления и расстройства желудка и другие препараты. Посоветуйтесь со своим ветеринаром, чтобы точно понять, какие лекарства вам могут понадобиться;
  • амуниция (поводок, ошейник или шлейка, намордник). Лучше взять с собой пару поводков: подлиннее для активных прогулок и покороче – для походов по городу;
  • лакомства (пригодятся, чтобы потренировать собаку и помочь ей расслабиться в новой обстановке);
  • игрушки;
  • миски.

Также можно взять с собой подстилку. Она пахнет домом, поэтому поможет собаке чувствовать себя в безопасности.


Иногда возникает вопрос: так ли необходимо брать с собой ветпаспорт? Да, потому что некоторые клиники могут отказаться принять собаку даже в экстренной ситуации, если нет документа, подтверждающего вакцинацию от бешенства и других заболеваний. Также в ветпаспорте есть отметка о чипировании, которое обязательно для поездок за границу.

Транспорт

Заранее подумайте, каким транспортом будете путешествовать, и узнайте особенности провоза животных. Идеально – запросить информацию через электронную почту у каждого перевозчика, чтобы в случае вопросов у вас на руках было подтверждение вашим действиям. Помните, что многие компании требуют конкретные размеры клеток для собак. Сохраните бирку, чтобы подтвердить соответствие перевозки правилам.


Перед поездкой собаку надо хорошо выгулять. Можно немного снизить дневную норму еды, если позволяет здоровье питомца. При необходимости не забудьте купить препарат от укачивания.

Не забудьте о еде

Сейчас довольно популярно кормить собак натуральной едой: мясом, крупами и овощами. Это усложняет ситуацию, если предстоит дальняя дорога, ведь без хорошего холодильника (а лучше морозилки) такой рацион соблюсти нелегко. Посоветуйтесь перед поездкой с ветеринаром, спросите, как решить данный вопрос. Если питомец здоров, то можно некоторое время покормить ее хорошими консервами для собак. Так пес получит свежую еду, которую можно без особых опасений везти с собой, например, в поезде.
Если ваша собака есть сухой корм, вам немного проще. Рассчитайте примерную норму, сколько питомец съест за все время вашего отпуска, но возьмите немного больше. Все-таки собаки, как и люди, иногда могут есть меньше, а иногда больше. Однако учитывайте, что не все корма легко купить в любом городе. Лучше заранее посмотрите наличие, позвоните в зоомагазины и уточните, постоянно ли бывает в ассортименте именно ваш корм.

Помощь собаководов

Найдите форумы и группы в соцсетях, посвященные содержанию собак там, куда отправляетесь. Не стесняйтесь спрашивать, кто ездил с питомцем в те места, где вы будете отдыхать. Опытные собаководы посоветуют, где лучше купить собаке еду, где расположены площадки для выгула, в какие кафе и отели можно с животным, насколько строго с провозом животного в местном транспорте и откроют вам еще массу полезных секретов.

Путешествовать с собакой вовсе не так сложно, как может показаться. Главное – помните, что собаки очень тонко чувствуют наши эмоции и «считывают» их по интонации голоса и жестам. Если вы будете спокойны, то и питомец почувствует себя уверенно и поймет, что с хозяином можно отправиться хоть на край света на грохочущем поезде.

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