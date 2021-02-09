Таунхаус – альтернатива городской квартире с собственным земельным участком

Спрос на таунхаусы, как альтернативу городскому жилью, растет. Это средний выбор между квартирой в городе со всеми удобствами и загородным жильем. В чем плюсы и особенности таунхаусов.

Таунхаус – недвижимость для людей, мечтающих о своем доме

Это особый формат недвижимости, имеющий свою нишу. Таунхаус подходит покупателям, которые хотят иметь собственный дом, но не могут или не хотят покупать отдельный коттедж. Обычно это двухэтажные здания на две семьи. На первом этаже чаще всего располагается кухня и гостиная, на втором – спальни.

Владелец таунхауса получает в собственность не только саму жилую площадь, но и аккуратную придомовую территорию с газоном, которую можно использовать по-своему усмотрению: оборудовать здесь место отдыха, установить мангал и скамейки, разместить надувной или каркасный бассейн и т.д.

Вместе с таунхаусом вы покупаете парковку, и это еще один плюс в пользу данного формата. В отличие от города, где после возвращения домой с работы приходится искать место для автомобиля, здесь вы спокойно заезжаете на специально отведенную площадку. Например, в ЖК «Ломоносовская усадьба» предусмотрены парковки, мощенные брусчаткой. Въезд на территорию самого комплекса осуществляется через шлагбаум.

Если хотите купить таунхаус от застройщика, на странице https://lomonosov-estate.ru/stoimost_taunhausov/ можно ознакомиться с интересным проектом, уточнить цены, инфраструктуру и расположение комплекса.

Природа, свободная планировка, уют и безопасность

Владельцы таунхаусов отмечают следующие преимущества такого формата недвижимости:

близость к природе – жилые комплексы располагаются за чертой города, вдали от шума и суеты мегаполиса, но не настолько далеко, чтобы приходилось слишком долго добираться до работы;

наличие собственного участка – возможность отдыхать на природе, наслаждаясь жизнью за городом;

свободная планировка – обустраивайте жилье так, как пожелаете;

уютная атмосфера – в отличие от многоквартирных домов, в таунхаусе вы чувствуете себя гораздо комфортнее в плане тишины, но и не ограничены в общении, поскольку соседи все-таки есть;

безопасность – дома располагаются на закрытой и охраняемой территории.

Жильцы сами решают, как обустроить внутреннее пространство. Например, первый этаж можно отвести под просторную кухню и гостиную, установить здесь камин. На втором этаже обычно размещают спальни.

В таунхаусах ЖК «Ломоносовская усадьба» предусмотрено мансардное пространство, размеры которого позволяют обустраивать кабинет, комнату отдыха или детскую.

Как итог, это привлекательный и перспективный формат недвижимости, отличный компромисс между обычной городской квартирой и собственным загородным домом.