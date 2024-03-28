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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 06 » 6 шагов к запуску Hyip проекта

6 шагов к запуску Hyip проекта

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Если вы хотите получать пассивный доход и решили создать Hyip проект на заказ, это всего лишь первые полшага к реализации плана.

Если вы хотите получать пассивный доход и решили создать Hyip проект на заказ, это всего лишь первые полшага к реализации плана. Как сделать всё максимально грамотно и, главное, прибыльно?

Шаг 1. Интересная идея

Хорошая легенда - практически половина успеха. Идеально, если вы продумаете каждую деталь идеи. Легенда должна быть максимально реальной и при этом оригинальной. Сегодня прекрасно работают инфопродукты, различные услуги. Хорошая идея может стать основной долгосрочного проекта.

Шаг 2. Создание плана инвестирования

Кроме хорошей идеи, инвесторов нужно привлечь еще и хорошими процентами, которые они будут получать от своего вклада. Необходимо составить грамотный план. Просчитайте, сколько времени потребуется на получение первой прибыли. Важно правильно рассчитать проценты. Помните о том, что хайп со слишком низкими процентами будет непривлекательным для инвесторов, а со слишком высокими - невыгодным для самого создателя. Нужно грамотно составить план, чтобы не остаться в минусе.

Шаг 3. Создание сайта

Сегодня в интернете множество сайтов, но далеко не каждый привлекает внимание потенциальных инвесторов. Если ресурс неудобный, слишком долго открывается и вообще не структурированный, то об инвесторах можно и не мечтать. Необходимо сделать ставку на удобство, лаконичность, солидностью.

Для создания сайта потребуется хостинг, домен, скрипт. Все это можно сделать самостоятельно (если вы знаете, как) или обратиться к специалистам.

Шаг 4. Подключаем платежные системы

В идеале нужно несколько платежных систем - так хайп будет выглядеть более убедительно и станет привлекательным для инвесторов.

Шаг 5. Разрабатываем маркетинговую стратегию

Как и в любом бизнес-проекте, хайп требует создания стратегии. Использовать можно практически любые варианты. К числу самых популярных относятся:

  • "сарафанное радио". Слухи о работающем хайпе разносятся очень быстро. Реферальная программа позволяет привлекать множество новых инвесторов и вознаграждать уже имеющихся одновременно;

  • контекстная реклама. Один из самых эффективных способов привлечения людей;

  • баннеры и другие виды рекламы на сайтах.

Обычные листовки, буклеты и подобные рекламные стратегии обычно не применяются. Для их создания и распространения нужны внушительные вложения и много времени.

Шаг 6. Принимаем инвестиции и выплачиваем дивиденды

Первые выплаты помогут понять, правильно ли настроена система, есть ли в системе ошибки и как их устранить.

Создание и раскрутка хайпа - дело не очень сложное, но для решения некоторых вопросов лучше привлечь специалистов. Они точно знаю, какие маркетинговые стратегии сработают и какие платежные системы лучше выбрать для внесения инвестиций и выплаты дивидендов.

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