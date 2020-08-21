Что такое инвестиционный хайп и его виды

Вкладывать деньги в хайпы очень интересно с финансовой точки зрения, но в то же время весьма рискованно. Отвечая на вопрос начинающего инвестора, что такое проект хайп в сети, можно сказать – это обычная финансовая пирамида. Какая его механика? Здесь все просто: деньги перетекают из кармана нового вкладчика в карман того, кто вложил в проект ранее. И так до момента, пока хайп не закроется по причине невозможности выполнять свои финансовые обязательства.

Зарабатывать немалые деньги на инвестициях в хайп-проекты вполне реально – достаточно знать и соблюдать определенные правила. В общих чертах о них и о том, что такое HYIP, поговорим в статье.

Виды и правила выбора хайп

Для того чтобы разобраться в сути высокодоходных инвестиций, следует различать виды хайпов. Итак, они бывают:

низкодоходные, обещают прибыль в размере 6-10%;

средней доходности – 7-50% (каждый месяц);

высокодоходные (доход от 51%).

Каждый из проектов живет своей жизнью и имеет свои риски. Не смотря на это, законы инвестирования примерно одинаковы.

Насколько выгодно инвестировать в HYIP. Для тех, кто только пробует свои силы в данной сфере, рекомендуется вкладывать маленькие суммы, потеря которых пройдет для вас безболезненно. Слушайтесь только себя и не верьте красивым обещаниям. Подавляющее большинство предложений от шарлатанов выглядят более чем привлекательно. Размещая активны на таких ресурсах, риск их потери увеличивается в разы. Изучение ситуации и рынка. Чтобы выгодно, а главное эффективно инвестировать, необходимо перешерстить всю информацию о выбранном вами хайпе, сделать анализ полученных данных и убедиться, что вложения будут под минимальным риском. Грамотное распределение финансов. Сразу все деньги и в один проект никто не вкладывает – если пирамида распадется, вы потеряете все.

И последнее: отдавайте себе отчет, что все действия, связанные с инвестициями в хайп, проделываете именно вы. Именно вам решать, как вкладывать и именно вы рискуете своими деньгами.

Развитие HYIP: основные этапы

Разобравшись, что такое хайп, и как в него инвестировать, следует изучить, как он запускается и развивается. Пройдемся поэтапно.

Раскрутка. Старт проекта. Здесь от учредителя требуется вложение денег, часто немалых. Рост. На данном этапе активно привлекаются вкладчики, а затем – еще вкладчики, с которых первые получают реферальные выплаты. Когда проект скопил аудиторию, наступает фаза развития. Насыщенность. Проект стабильно начисляет дивиденды инвесторам, зарабатывая себе хорошее имя. Вкладчиков становится все больше и «банк» в это время стремительно увеличивается. Регресс. Характеризуется сокращением денежных потоков, вследствие чего может наступить «скам», то есть закрытие проекта и потеря вкладчиками своих денег.

Безусловно, лучшим вариантом для получения прибыли является вход на этапе насыщенности.

Для того, чтобы зарабатывать на хайпе, следует научиться определять, на какой стадии находится инвестиционный проект.

Главные правила хайп вкладов

Невзирая на то, что hyip под ключ – сегмент интернет инвестирования, который только развивается, у него уже достаточно сторонников. Бывалых вкладчиков, которые уже давно разобрались, что такое хайп и не прочь поделиться своим опытом с начинающими. Итак, чтобы получить пассивный доход, следует:

грамотно распределить вложенный капитал по хайпам, у которых самая большая перспектива. Вкладывание денег на одном ресурсе – заведомо ложный шаг, который нередко приводит к убыткам;

работать партнерских программах, которые предлагает проект и которые постоянно приносят доход;

обеспечить секретность паролей и номеров Е-кошельков для расчетов.

Запомните! Хайпы, которые предлагают сверхприбыль при минимальных вложениях, это на 100% мошеннические порталы. А значит, их следует обходить стороной.

Детально изучив, что такое хайпы и как в них инвестировать, можно начать хорошо зарабатывать, изменив жизнь к лучшему. Чего мы вам и пожелаем!