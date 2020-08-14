Как открыть магазин игрушек: организация бизнеса с нуля

Открыть магазин игрушек – перспективная идея. Спрос на такой товар практически равен спросу на продукты, ведь каждый родитель хочет сделать своего ребёнка счастливым. Но на старте необходимо всё хорошо рассчитать и составить пошаговый бизнес-план. В статье расскажем об основных нюансах, которые нужно учесть при открытии бизнеса с нуля.

Изучите конкурентов и выберите формат

Конкурентов в этой нише много, но это не значит, что нужно искать другое направление. Наоборот, из данного факта можно извлечь пользу. Изучите рынок: пройдитесь по магазинам, посмотрите, что лежит на полках детских отделов, оцените качество товара, цены, выкладку.

Хорошие идеи, «фишки», недочёты возьмите на заметку, учтите их при организации собственного бизнеса. Например, если конкуренты продают игрушки китайского производства, то сделайте упор на качество: продавайте сертифицированную детскую продукцию, изготовленную в России. Здесь важно найти хорошего поставщика, а лучше заказывать товар напрямую у производителя, это дешевле. Выгодно закупать товар на фабрике Alatoys https://alatoys-market.ru/pages/izgotovlenie-igrushek-pod-stm, компания делает игрушки на заказ, может выпустить партию под вашим брендом.





Определитесь с форматом. Сейчас популярны супермаркеты, где продаётся всё: от памперсов до конструкторов. В таких магазинах много народу, но и вложения требуются немалые (минимум 1-2 млн рублей). Если стартовый капитал небольшой, то лучше занять узкую нишу. Например, можно открыть небольшой отдел развивающих игрушек.

Аренда помещения

Успех дела на 70% зависит от расположения магазина. При выборе места ориентируйтесь на проходимость улицы: трафик – это ваши потенциальные продажи. Оптимальный вариант – площадь в популярном ТЦ. Не экономьте на аренде, выбирайте проходимое место. Обычно самая активная торговля в отделах возле входа/выхода, рядом с якорными арендаторами.

Обратите внимание на соседей. Лучше не располагать маленький отдел возле детского супермаркета. Крупная торговая точка будет «уводить» клиентов, ведь покупатели предпочитают магазины с большим ассортиментом. Исключение составляют случаи, если ваш товар сильно отличается от ассортимента супермаркета. Например, вы продаёте только бизиборды, у вас их огромный выбор и в супермаркете такого товара нет. Здесь соседство может быть, наоборот, выгодным для вас.

В спальном районе тоже есть шансы раскрутиться. Идеально, если открыть магазин недалеко от детских учреждений: садов, школ, развивающих центров. Это обеспечит поток целевых покупателей. Важно завоевать доверие жителей ближайших дворов, ведь в спальных районах хорошо работает «сарафанное радио». Мамочки на детской площадке наверняка будут рассказывать друг другу, какой хороший магазин игрушек открылся рядом.

Правильно рассчитывайте стартовый капитал

Итак, как открыть магазин игрушек? В бизнес-плане пропишите все пункты расходов:

регистрация бизнеса (ИП – от 800 рублей, ООО – от 4 тыс. рублей);

аренда площади, коммунальные платежи (20-150 тыс. рублей);

ремонт и покупка оборудования (80-400 тыс. рублей);

закупка товара (200-600 тыс. рублей);

наём персонала (20-100 тыс. рублей);

дополнительные расходы (50-100 тыс. рублей).

В скобках указаны примерные цифры, многое зависит от региона и масштабов бизнеса.

Стоит вложиться и в рекламу, продвижение. В день открытия устройте презентацию товара, запустите акцию. Если всё сделать правильно, затраты окупятся менее чем за год, магазин быстро раскрутится и вы будете получать стабильный доход.