ТОП-5 мест Питера, куда сходить с детьми до 3 лет

Санкт-Петербург – прекрасный город, который славится своей культурой и историческим наследием. Но что делать, если вы с маленькими детьми и хотите провести время не только дома, но и в других местах? Разберём сегодня 5 мест Питера, куда можно пойти с ребенком до 3 лет.

№1. Александровский парк

Расположенный в центре Питера, парк «Александровский» является популярным местом для прогулок и отличным местоположением для семейного отдыха. Одной из главных его особенностей является наличие множества интересных развлечений для малышей.

В парке есть детская площадка, на которой деткам можно поиграть в различные игры, а взрослым заняться спортом. Кроме того, здесь расположены аттракционы, на которых можно покататься и испытать массу удовольствия.

Еще одной прекрасной возможностью, которую предоставляет парк «Александровский», является кормление уток и гусей. Особенно это интересно может быть для детей, которые с удовольствием высыпают им зерно и наблюдают, как птицы ловко его ловят.

№2. Кукольный театр

Музей кукол «Кукольный театр» — это замечательное место для развлечения детей до 3 лет (и не только). Здесь представлены различные куклы и марионетки, можно посмотреть спектакли с куклами, а детям постарше научиться делать простые представления.

Музей также предлагает экскурсии, мероприятия и выставки, посвященные куклам, которые помогают развить творческое мышление, воображение и навыки работы в команде у детей. К слову рядом – многие бесплатные места Санкт-Петербурга, сады и парки.

№3. Летний сад

«Летний сад» – один из красивейших парков Санкт-Петербурга, находящийся в центре города. Название говорит само за себя: это место лучше всего посещать летом, чтобы насладиться скульптурами, фонтанами и уютными аллеями. Хотя в этот период там бывает достаточно много туристов, но это не мешает приятно провести время.

Множество мамочек с колясками гуляют по парку, что делает его прекрасным местом для семейного отдыха с маленькими детьми. Если же ваш ребенок постарше, то можно организовать интересный квест по Летнему саду. В целом, это один из лучших парков в Петербурге, который стоит посетить в летнее время года.

№4. Мягкий музей

В Санкт-Петербурге есть Мягкий музей, расположенный в развлекательном центре «Кидбург». Это место предназначено специально для детей в возрасте 1,5 лет, которые еще не готовы заниматься серьезными делами. Оно создано с учетом потребностей самых маленьких посетителей.

Музей представляет собой сказочный лес, где дружелюбные педагоги проводят для деток развивающие занятия. Здесь можно попрыгать на батуте и насладиться другими развлечениями. Мягкий музей является отличным местом, чтобы ребёнок мог играть, учиться и развиваться вместе с другими малышами.

№5. Гагарин-Парк

Детский парк аттракционов «Гагарин Парк» в Санкт-Петербурге — это идеальное место для семейного отдыха, где маленькие дети найдут множество развлечений. На его территории есть игровой городок с качелями и горками, паровозик, катер в бассейне, прогулки на лодках по каналу, а также карусели и аттракционы.

По выходным детей развлекают клоуны-аниматоры, которые проводят игры и конкурсы. В парке есть несколько кафе, где можно перекусить.

Место находится в шаговой доступности от метро «Московская», что делает его удобным местом для посещения с детьми. Парк был создан в честь первого космического полета Юрия Гагарина и находится рядом с площадью, названной в его честь. Сегодня это популярное место для семейного отдыха и развлечений в Санкт-Петербурге.

Санкт-Петербург – город с множеством интересных мест, которые можно посетить с маленькими детьми. Главное – не забывать, что главное в таких поездках/походах – это не достопримечательности, а возможность провести время с семьей и создать незабываемые воспоминания.