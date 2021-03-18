Куда поехать отдыхать в Турцию с детьми? 3 великолепных курорта

Куда можно поехать отдыхать в Турцию вместе с детьми? Представляем Вашему вниманию 3 лучших курорта, которые понравятся и Вам, и Вашим детям.

Первое место, конечно, отводится Анталии.

Причин тому – несколько.

Этот город считается самым крупным турецким курортом. Он не случайно стал таким популярным, ведь он действительно нравится и юным туристам, и их родителям.

Здесь есть очень красивые, живописные, чистые песчаные пляжи. Также есть галечные.

Также можно отметить высокий уровень гостиниц. При этом цены на путевки – довольно доступные.

Здесь есть:

Длинный песчаный пляж Лара (около 10 км);

Красивый вид на горы – на многих пляжах. Особо красивый вид открывается с пляжа Коньяалты.

Рядом с пляжами располагается много развлекательных центров и аквапарков.

Также Вам может понравиться живописная бухта «Адалар». Она очень красива, здесь море соединяется с небольшими скалами.

Еще в Анталии Вам понравится:

Множество аквапарков;

Океанариум и дельфинарий;

Парк аттракционов;

Несколько музеев;

ТРК;

Красивый исторический квартал. Здесь можно прогуляться с детьми и показать им живописные старинные улочки, а также пообедать в местных кафе.

Также здесь есть Старая Гавань, в которой можно полюбоваться на корабли.

Рядом с Анталией есть несколько мест, куда будет интересно съездить с детьми:

Пещера Караин;

Дюденские водопады;

Водопад Манавгат;

Также можно отправиться в Памуккале. Это «жемчужина» турецких курортов. Однако, сюда придется ехать 236 км. Это местечко с целебными ванночками, природными известняковыми образованиями, которые появились на склонах гор. Смотрится очень красиво.

Цены на путевки сюда - не самые дорогие, но и не самые дешевые. Как вариант - по этой ссылке продаются туры в Турцию из Москвы на хороших условиях. Путевка в Анталию на апрель стоит здесь примерно 14043 рубля за 1 туриста на 5 дней отдыха. Похожий тур в Белек стоит примерно 16000 рублей. В Сиде - около 12900 рублей.

Куда еще поехать отдыхать с детьми в Турцию? В Белек

На втором месте мы поставили Белек.

Бывает, что путевки в этот курорт стоят больше денег, чем путевки в Анталию. Тут как найдете.

Здесь есть множество живописных отелей, которые расположены посреди сосновых рощиц. Кругом стоит сосновый аромат. Всё это – с видом на море и горы.

На этом курорте есть:

Песчаные пляжи;

Пологий заход в море;

Крупный аквапарк;

Парк аттракционов «The Land of Legends»;

Множество фонтанов и игровых зон.

Вообще, есть информация о том, что отдых в Белеке стоит дороже, чем на некоторых других курортах.

Какие еще есть особенности у Белека:

До аэропорта – всего 30 минут;

Случается, что при сильном ветре вода в море становится мутноватой из-за песка;

Все шикарно и «элитно».

Куда еще можно поехать отдыхать с детьми в солнечной Турции? В Сиде

В Сиде Вас ждет:

На этом курорте есть просторные и красивые песчаные пляжи Средиземного моря.

Здесь более спокойно, чем в Анталии. При этом если Вы захотите съездить с детьми в аквапарк или океанариум, то за 3 часа можно доехать до Анталии.

Рублевые цены на туры в Сиде обычно довольно доступны.

Помимо этого здесь есть:

От аэропорта ехать 1 – 1,5 часа;

Удобные и чистые песчаные пляжи;

Выгодные расценки;

Интересная экскурсия на водопад Манавгат.

При этом здесь не так много развлечений, как в Белеке или Анталии. В частности, здесь нет аквапарка. Но при этом здесь есть парк «Dinozorium» или «Manavgat Discovery Park».

Итак, куда же все-таки поехать отдыхать в Турцию с детьми? Если вы не хотите переплатить денег, но при этом хотите получить насыщенный отдых - выбирайте Анталию. Если Вам не нравится городской шум и толпы туристов, то можно отправиться в Сиде, но, например, здесь уже через 5-7 дней станет скучновато. Хотите более «шикарного» отдыха, пусть «ценник» будет повыше – тогда Белек.

Главный критерий, на котором мы основывались - наличие интересных мест и песчаных пляжей.