Куда поехать отдыхать в Турцию с детьми? 3 великолепных курорта

Куда можно поехать отдыхать в Турцию вместе с детьми? Представляем Вашему вниманию 3 лучших курорта, которые понравятся и Вам, и Вашим детям.
Первое место, конечно, отводится Анталии.
Причин тому – несколько.
- Этот город считается самым крупным турецким курортом. Он не случайно стал таким популярным, ведь он действительно нравится и юным туристам, и их родителям.
- Здесь есть очень красивые, живописные, чистые песчаные пляжи. Также есть галечные.
- Также можно отметить высокий уровень гостиниц. При этом цены на путевки – довольно доступные.
Здесь есть:
- Длинный песчаный пляж Лара (около 10 км);
- Красивый вид на горы – на многих пляжах. Особо красивый вид открывается с пляжа Коньяалты.
- Рядом с пляжами располагается много развлекательных центров и аквапарков.
- Также Вам может понравиться живописная бухта «Адалар». Она очень красива, здесь море соединяется с небольшими скалами.
Еще в Анталии Вам понравится:
- Множество аквапарков;
- Океанариум и дельфинарий;
- Парк аттракционов;
- Несколько музеев;
- ТРК;
- Красивый исторический квартал. Здесь можно прогуляться с детьми и показать им живописные старинные улочки, а также пообедать в местных кафе.
- Также здесь есть Старая Гавань, в которой можно полюбоваться на корабли.
Рядом с Анталией есть несколько мест, куда будет интересно съездить с детьми:
- Пещера Караин;
- Дюденские водопады;
- Водопад Манавгат;
Также можно отправиться в Памуккале. Это «жемчужина» турецких курортов. Однако, сюда придется ехать 236 км. Это местечко с целебными ванночками, природными известняковыми образованиями, которые появились на склонах гор. Смотрится очень красиво.
Цены на путевки сюда - не самые дорогие, но и не самые дешевые. Как вариант - по этой ссылке продаются туры в Турцию из Москвы на хороших условиях. Путевка в Анталию на апрель стоит здесь примерно 14043 рубля за 1 туриста на 5 дней отдыха. Похожий тур в Белек стоит примерно 16000 рублей. В Сиде - около 12900 рублей.
Куда еще поехать отдыхать с детьми в Турцию? В Белек
На втором месте мы поставили Белек.
Бывает, что путевки в этот курорт стоят больше денег, чем путевки в Анталию. Тут как найдете.
Здесь есть множество живописных отелей, которые расположены посреди сосновых рощиц. Кругом стоит сосновый аромат. Всё это – с видом на море и горы.
На этом курорте есть:
- Песчаные пляжи;
- Пологий заход в море;
- Крупный аквапарк;
- Парк аттракционов «The Land of Legends»;
Множество фонтанов и игровых зон.
Вообще, есть информация о том, что отдых в Белеке стоит дороже, чем на некоторых других курортах.
Какие еще есть особенности у Белека:
- До аэропорта – всего 30 минут;
- Случается, что при сильном ветре вода в море становится мутноватой из-за песка;
- Все шикарно и «элитно».
Куда еще можно поехать отдыхать с детьми в солнечной Турции? В Сиде
В Сиде Вас ждет:
- На этом курорте есть просторные и красивые песчаные пляжи Средиземного моря.
- Здесь более спокойно, чем в Анталии. При этом если Вы захотите съездить с детьми в аквапарк или океанариум, то за 3 часа можно доехать до Анталии.
- Рублевые цены на туры в Сиде обычно довольно доступны.
- Помимо этого здесь есть:
- От аэропорта ехать 1 – 1,5 часа;
- Удобные и чистые песчаные пляжи;
- Выгодные расценки;
- Интересная экскурсия на водопад Манавгат.
- При этом здесь не так много развлечений, как в Белеке или Анталии. В частности, здесь нет аквапарка. Но при этом здесь есть парк «Dinozorium» или «Manavgat Discovery Park».
Итак, куда же все-таки поехать отдыхать в Турцию с детьми? Если вы не хотите переплатить денег, но при этом хотите получить насыщенный отдых - выбирайте Анталию. Если Вам не нравится городской шум и толпы туристов, то можно отправиться в Сиде, но, например, здесь уже через 5-7 дней станет скучновато. Хотите более «шикарного» отдыха, пусть «ценник» будет повыше – тогда Белек.
Главный критерий, на котором мы основывались - наличие интересных мест и песчаных пляжей.