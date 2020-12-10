Позиции Crowe CRS в рейтинге «Право.ru-300» – возможность оценить достижения компании

Crowe CRS – профессиональный консультант в областях права, налогов, аудита, оценки и решении интегрированных бизнес-задач улучшил свои позиции в отраслевом рейтинге «Право.ru-300», заняв 2 место по итогам 2020 г. среди федеральных юридических компаний.

По результатам подведения итогов рейтинга дивизион Crowe CRS Legal упрочил свои позиции в сравнении с прошлым годом и закрепился в Группе II профессиональных юридических консультантов в номинации «Налоговое консультирование и споры (налоговое консультирование)». Рейтинг также рекомендует компанию в качестве партнера по направлению «Корпоративное право/слияния и поглощение».

Рейтинг «Право.ru-300» проводится порядка 10 лет, призван повысить прозрачность российского рынка юридических услуг, служит ориентиром для судов и заказчиков, с помощью которого те могут оценить уровень и профессионализм юридических консультантов.

Методика рейтинга основана на оценке проектного опыта юридических фирм, а также на отзывах клиентов относительно качества, уровня сервиса и соотношения стоимости и качества юридических услуг.

«Позиции компании в рейтинге «Право.ru-300» играют значительную роль на рынке, являясь ориентиром для клиентов при выборе юридического партнера. Для нас результаты голосования экспертного совета – один из маркеров, что дивизион Crowe CRS Legal развивается в верном направлении, а также возможность объективно оценить свои профессиональные достижения в уходящем году», – отметил партнер Crowe CRS Алексей Павлович Мордовичев.

В 2020 году рейтинг включил 29 отраслей права, больше 12 000 заявленных проектов, около 50 новых фирм.

Crowe CRS – профессиональный консультант в областях права, налогов, аудита, оценки и решении интегрированных бизнес-задач, входит в международную сеть Crowe Global (международная сеть независимых консалтинговых фирм в 130 странах). Компания более 20 лет оказывает поддержку своим клиентам как в России, так и за рубежом. Штат Crowe CRS включает в себя порядка 250 экспертов, что позволяет эффективно решать задачи самого разного масштаба, включая кросс-национальные проекты с привлечением сотрудников Crowe Global из стран Европы, Азии, Северной и Южной Америк. Профессионализм команды подтвержден не только опытом и успешно реализованными кейсами, но и лидирующими позициями компании в рейтингах Право-300, The Legal 500, ТОП-10 RAEX и др.