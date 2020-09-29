В Петербурге завершился Молодежный карьерный форум-2020

26 сентября завершился девятый Молодежный карьерный форум, который проходил в онлайн-формате на протяжении восьми дней. Молодые специалисты дистанционно приняли участие в мастер-классах и деловых играх, прослушали интересные лекции от топ-менеджеров и HR-специалистов крупных компаний Северной столицы.

На форуме более 100 работодателей представили около 2,5 тысяч вакансий. Выступило 52 спикера, проведено 27 онлайн мастер-классов и 6 деловых игр для успешного построения карьеры. Кроме лекций и интервью с работодателями и карьерными консультантами на протяжении всего форума участники могли дополнительно пройти бесплатные курсы по основам SMM, разработке AR-масок, созданию чат-ботов, работе с Excel-таблицами и техникам онлайн-обучения. Также транслировались выступления различных творческих коллективов, среди которых были рок-группа «Billy’s Band» и молодежная студия танцев «МОСТ».

Основное внимание на мероприятии было уделено теме трудоустройства в начале профессионального пути. Ведущие психологи Агентств занятости населения Санкт-Петербурга рассказали о том, как составлять резюме начинающему специалисту, какие эффективные стратегии поиска работы существуют, как произвести благоприятное впечатление на работодателя и сформировать свой личный профессиональный бренд.

Дмитрий Чернейко, председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, открывая мероприятие, сказал: «Молодежный карьерный форум регулярно проходит в Санкт-Петербурге, как правило, в очном формате и собирает вплоть до 6-7 тысяч человек за 2 дня. Сейчас, в силу ограничительных мер, мы перешли в онлайн. Но благодаря этому появилась возможность более подробно рассказать всем участникам, как найти себя. Это сложная задача для любого человека в любое время».

23 сентября в рамках Молодежного карьерного форума на территории пространства «Севкабель Порт» прошел кейс-чемпионат. 7 команд из студентов ведущих вузов Санкт-Петербурга за 2 часа разработали свои проекты. На выбор им было предложено рассмотреть три кейса: создание эффективного Headhunting-а молодежи для предприятий малого и среднего бизнеса, стимулирование молодежного предпринимательства в Санкт-Петербурге или трудоустройство молодежи с помощью Центра занятости населения. Победителям кейс-чемпионата были вручены дипломы, а также сертификат на деловую игру «Фабрика процессов» на базе Регионального центра компетенций в сфере производительности труда.

Юлия Горохова, директор Центра занятости населения Санкт-Петербурга, отметила: «Раньше ребята могли пообщаться с работодателями только здесь и сейчас, но благодаря новому формату все интервью, мастер-классы и база вакансий остаются на официальном сайте, и к ним вновь можно обратиться в любое время. При планировании следующего Молодежного карьерного форума мы обязательно примем во внимание опыт этого года. Но живое общение, несомненно, важно. Хотелось бы проводить как можно больше таких мероприятий, как кейс-чемпионат. Для работодателей очень ценно не просто на словах, но и на практике увидеть, на что способны будущие специалисты. Кейсы, предложенные участниками, уже сейчас имеют практическое значение. Одно из заданий касалось Службы занятости, и мы готовы воспользоваться предложенными идеями».

Трансляции все еще доступны для просмотра в записи в личном кабинете на сайте молодежныйфорум.рф и в группе Молодежного карьерного форума «Вконтакте»: vk.com/mkfspb .