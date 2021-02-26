Crowe CRS использует проектный подход в практике сопровождения банкротств

Crowe CRS, профессиональный консультант в областях права, налогов, аудита, оценки, объявляет о расширении практики банкротств.

07.01.2021 прекратил свое действие мораторий на возбуждение процедур несостоятельности компаний, в связи с чем увеличилось число запросов на сопровождение банкротств в Crowe CRS. Только за последние 3 месяца количество таких обращений выросло на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом запросы исходят как от должников, так и кредиторов по различным вопросам – от реструктуризации проблемных активов компаний до защиты от субсидиарной ответственности топ-менеджмента.

Расширение практики Crowe CRS происходит за счет привлечения в команду экспертов в области банкротства, а также применения проектного подхода для решения подобных задач, когда специалисты компании из разных направлений объединяются для реализации запроса клиента «под ключ». За период с начала 2020 года состав команды был увеличен вдвое.

«Как и ожидалось, после окончания действия моратория на возбуждение дел о банкротстве число заявок на проведение процедуры выросло. Резкое увеличение спроса на данный вид услуг обусловлено, в том числе, некоторым отложенным эффектом. С учетом сроков на проведение процедуры наблюдения компании – основной период банкротств придется на конец 2021 – начало 2022», – отмечает партнер Crowe CRS Алексей Мордовичев.

Crowe CRS – профессиональный консультант в областях права, налогов, аудита, оценки и решении интегрированных бизнес-задач, входит в международную сеть Crowe Global (международная сеть независимых консалтинговых фирм в 130 странах). Компания более 20 лет оказывает поддержку своим клиентам как в России, так и за рубежом. Штат Crowe CRS включает в себя порядка 250 экспертов, что позволяет эффективно решать задачи самого разного масштаба, включая кросс-национальные проекты с привлечением сотрудников Crowe Global из стран Европы, Азии, Северной и Южной Америк.

Профессионализм команды подтвержден не только опытом и успешно реализованными кейсами, но и лидирующими позициями компании в рейтингах – Право-300, The Legal 500, ТОП-10 RAEX и др.

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